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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:24
По 26,48 я мог бы 15093,60 грн (ну или 15091,28 грн по более точному курсу) провести, а моя сумма и так была меньше, поэтому это никак не объясняет причину. Может там 570$, но не более 15000 грн?
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kreuz
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:36
kreuz написав:
По 26,48 я мог бы 15093,60 грн (ну или 15091,28 грн по более точному курсу) провести, а моя сумма и так была меньше, поэтому это никак не объясняет причину. Может там 570$, но не более 15000 грн?
Не более 14999 может быть ограничение сервиса р2р.
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vollena71
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:38
В МАБе можно больше, ограничение на стороне ПУМБа.
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kreuz
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:38
Так и с пумбы уходило 15к+ если бакс дорожал.
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alex_b
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:54
господа, немного не понял - раньше за пополнение депозитной карты сэпом была комисс 1% за зачисление, если не ошибаюсь - щас смотрю тарифы и этого пункта нет так. Эту комиссию убрали?
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IMPRINTER
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Додано: Нед 01 лип, 2018 07:00
IMPRINTER написав:
господа, немного не понял - раньше за пополнение депозитной карты сэпом была комисс 1% за зачисление, если не ошибаюсь - щас смотрю тарифы и этого пункта нет так. Эту комиссию убрали?
Неделю назад уточнял в отделении сказали,что есть.
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Ratatui
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Додано: Нед 01 лип, 2018 10:41
Ratatui написав: IMPRINTER написав:
господа, немного не понял - раньше за пополнение депозитной карты сэпом была комисс 1% за зачисление, если не ошибаюсь - щас смотрю тарифы и этого пункта нет так. Эту комиссию убрали?
Неделю назад уточнял в отделении сказали,что есть.
ну а где єта строчка в тарифах? перенесли в какие-то общие?
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IMPRINTER
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Додано: Нед 01 лип, 2018 10:45
IMPRINTER написав: Ratatui написав: IMPRINTER написав:
господа, немного не понял - раньше за пополнение депозитной карты сэпом была комисс 1% за зачисление, если не ошибаюсь - щас смотрю тарифы и этого пункта нет так. Эту комиссию убрали?
Неделю назад уточнял в отделении сказали,что есть.
ну а где єта строчка в тарифах? перенесли в какие-то общие?
Да, в общем разделе есть. Лень искать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 лип, 2018 11:01
clientage
да нашел - перенесли в общие таки
1% від суми, мін. 5 UАН
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IMPRINTER
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