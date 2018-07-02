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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2108210921102111 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 755 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 184 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 80 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 110 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 203 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 178 Всього голосів : 755 Додано: Пон 02 лип, 2018 22:27 ortemikalet2 написав: Брал кредит банке ПУМБ. Кредит небольшой, около 30 000 грн. Все выплачивал вовремя в течение 10 месяцев (ни одной просрочки), и погасил все в срок. (Все квитанции имеются, и по ним сумма, которую я погасил, даже немного больше той, которую нужно было внести). Пошел закрывать кредит 2-го числа следующего месяца после последнего платежа… Оказалось, у меня задолженность 68 КОПЕЕК, из-за которых мне набежало 700 с лишним гривен штрафа за 2 дня!

В банке все отнекиваются, никто не хочет давать нормальных объяснений, на чеки никто не хочет даже смотреть. Обслуживание ужасного уровня во всех отделениях, которые я успел посетить за это время. Профессионализм работников на нижайшем уровне.

Желание обмануть и посмеяться над человеком конечно присуще нашему менталитету, но столь большой наглости я удивился. И да, 700 грн. для меня небольшие деньги, но это откровенное надувательство, когда из людей пытаются «выжать» максимум.

Когда брал кредит, консультант НАСТАИВАЛА, что закрыть его нужно ТОЧНО 29-го числа, ни днем ранее и ни днем позднее! 29-го числа в банке был выходной, 30-го тоже, 1-го тоже, и я пошел 2-го. Никаких уведомлений о задолженности, никаких звонков из банка или SMS, НИЧЕГО! Мне просто выдало 700 гривен задолженности за 68 копеек, которые идут какой-то сказочной дополнительной комиссией банка, которые я, если верить чекам, еще и оплатил с лихвой...

В этот банк я больше не обращусь никогда, и НИКОМУ не советую даже пробовать с ним сотрудничать.

P.S. Да, я понимаю, что возможно в этом инциденте есть доля моей вины (что мне долго доказывали в самом банке), но такое отношение к клиентам и столь явная попытка обмана никогда не должны оставаться безнаказанными. Брал кредит банке ПУМБ. Кредит небольшой, около 30 000 грн. Все выплачивал вовремя в течение 10 месяцев (ни одной просрочки), и погасил все в срок. (Все квитанции имеются, и по ним сумма, которую я погасил, даже немного больше той, которую нужно было внести). Пошел закрывать кредит 2-го числа следующего месяца после последнего платежа… Оказалось, у меня задолженность 68 КОПЕЕК, из-за которых мне набежало 700 с лишним гривен штрафа за 2 дня!В банке все отнекиваются, никто не хочет давать нормальных объяснений, на чеки никто не хочет даже смотреть. Обслуживание ужасного уровня во всех отделениях, которые я успел посетить за это время. Профессионализм работников на нижайшем уровне.Желание обмануть и посмеяться над человеком конечно присуще нашему менталитету, но столь большой наглости я удивился. И да, 700 грн. для меня небольшие деньги, но это откровенное надувательство, когда из людей пытаются «выжать» максимум.Когда брал кредит, консультант НАСТАИВАЛА, что закрыть его нужно ТОЧНО 29-го числа, ни днем ранее и ни днем позднее! 29-го числа в банке был выходной, 30-го тоже, 1-го тоже, и я пошел 2-го. Никаких уведомлений о задолженности, никаких звонков из банка или SMS, НИЧЕГО! Мне просто выдало 700 гривен задолженности за 68 копеек, которые идут какой-то сказочной дополнительной комиссией банка, которые я, если верить чекам, еще и оплатил с лихвой...В этот банк я больше не обращусь никогда, и НИКОМУ не советую даже пробовать с ним сотрудничать.P.S. Да, я понимаю, что возможно в этом инциденте есть доля моей вины (что мне долго доказывали в самом банке), но такое отношение к клиентам и столь явная попытка обмана никогда не должны оставаться безнаказанными.



Ученье свет, а не ученье тьма. Читайте договор и поймёте почему вас обули. Точнее вы сами обулись. В данном случае гасить надо было в последний рабочий день тоесть 27го. А так добро пожаловать в отряд спонсоров.

В этой стране может гандьжубас(выходные) и дней 10 быть. Это совсем не повод быть хитрым и не возвращать вовремя деньги. Ученье свет, а не ученье тьма. Читайте договор и поймёте почему вас обули. Точнее вы сами обулись. В данном случае гасить надо было в последний рабочий день тоесть 27го. А так добро пожаловать в отряд спонсоров.В этой стране может гандьжубас(выходные) и дней 10 быть. Это совсем не повод быть хитрым и не возвращать вовремя деньги. Ratatui

Повідомлень: 5899 З нами з: 30.11.12 Подякував: 91 раз. Подякували: 552 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2108210921102111 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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