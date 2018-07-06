ortemikalet2 написав:

Брал кредит банке ПУМБ. Кредит небольшой, около 30 000 грн. Все выплачивал вовремя в течение 10 месяцев (ни одной просрочки), и погасил все в срок. (Все квитанции имеются, и по ним сумма, которую я погасил, даже немного больше той, которую нужно было внести). Пошел закрывать кредит 2-го числа следующего месяца после последнего платежа… Оказалось, у меня задолженность 68 КОПЕЕК, из-за которых мне набежало 700 с лишним гривен штрафа за 2 дня!В банке все отнекиваются, никто не хочет давать нормальных объяснений, на чеки никто не хочет даже смотреть. Обслуживание ужасного уровня во всех отделениях, которые я успел посетить за это время. Профессионализм работников на нижайшем уровне.Желание обмануть и посмеяться над человеком конечно присуще нашему менталитету, но столь большой наглости я удивился. И да, 700 грн. для меня небольшие деньги, но это откровенное надувательство, когда из людей пытаются «выжать» максимум.Когда брал кредит, консультант НАСТАИВАЛА, что закрыть его нужно ТОЧНО 29-го числа, ни днем ранее и ни днем позднее! 29-го числа в банке был выходной, 30-го тоже, 1-го тоже, и я пошел 2-го. Никаких уведомлений о задолженности, никаких звонков из банка или SMS, НИЧЕГО! Мне просто выдало 700 гривен задолженности за 68 копеек, которые идут какой-то сказочной дополнительной комиссией банка, которые я, если верить чекам, еще и оплатил с лихвой...В этот банк я больше не обращусь никогда, и НИКОМУ не советую даже пробовать с ним сотрудничать.P.S. Да, я понимаю, что возможно в этом инциденте есть доля моей вины (что мне долго доказывали в самом банке), но такое отношение к клиентам и столь явная попытка обмана никогда не должны оставаться безнаказанными.