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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2109211021112112>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 755
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:27

  ortemikalet2 написав:Брал кредит банке ПУМБ. Кредит небольшой, около 30 000 грн. Все выплачивал вовремя в течение 10 месяцев (ни одной просрочки), и погасил все в срок. (Все квитанции имеются, и по ним сумма, которую я погасил, даже немного больше той, которую нужно было внести). Пошел закрывать кредит 2-го числа следующего месяца после последнего платежа… Оказалось, у меня задолженность 68 КОПЕЕК, из-за которых мне набежало 700 с лишним гривен штрафа за 2 дня!
В банке все отнекиваются, никто не хочет давать нормальных объяснений, на чеки никто не хочет даже смотреть. Обслуживание ужасного уровня во всех отделениях, которые я успел посетить за это время. Профессионализм работников на нижайшем уровне.
Желание обмануть и посмеяться над человеком конечно присуще нашему менталитету, но столь большой наглости я удивился. И да, 700 грн. для меня небольшие деньги, но это откровенное надувательство, когда из людей пытаются «выжать» максимум.
Когда брал кредит, консультант НАСТАИВАЛА, что закрыть его нужно ТОЧНО 29-го числа, ни днем ранее и ни днем позднее! 29-го числа в банке был выходной, 30-го тоже, 1-го тоже, и я пошел 2-го. Никаких уведомлений о задолженности, никаких звонков из банка или SMS, НИЧЕГО! Мне просто выдало 700 гривен задолженности за 68 копеек, которые идут какой-то сказочной дополнительной комиссией банка, которые я, если верить чекам, еще и оплатил с лихвой...
В этот банк я больше не обращусь никогда, и НИКОМУ не советую даже пробовать с ним сотрудничать.
P.S. Да, я понимаю, что возможно в этом инциденте есть доля моей вины (что мне долго доказывали в самом банке), но такое отношение к клиентам и столь явная попытка обмана никогда не должны оставаться безнаказанными.


Ученье свет, а не ученье тьма. Читайте договор и поймёте почему вас обули. Точнее вы сами обулись. В данном случае гасить надо было в последний рабочий день тоесть 27го. А так добро пожаловать в отряд спонсоров.
В этой стране может гандьжубас(выходные) и дней 10 быть. Это совсем не повод быть хитрым и не возвращать вовремя деньги.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:37

Re: ПУМБ

  Ratatui написав:А так добро пожаловать в отряд спонсоров.


і яка була б комісія якщо затримка тиждень, два, місяць??
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:55

  greenozon написав:
  Ratatui написав:А так добро пожаловать в отряд спонсоров.


і яка була б комісія якщо затримка тиждень, два, місяць??


Согласно договора. Слава спонсорам!
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:48

Re: ПУМБ

а чего это банк в СМС-рассылках стал клиентам тыкать? вроде на брудершафт не пили...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:55

  Тракторист написав:а чего это банк в СМС-рассылках стал клиентам тыкать? вроде на брудершафт не пили...


это с вами не пили на брудершафт - а со мной все позы камасутры уже были испробованы )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:45

ПУМБа думає в правильному напрямку -
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:18

Госпола, дистанционно из иб модно открыть счет тока в говнопакете профит? И всё?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 10:11

PUMB Передайте сотрудникам, которые поменяли тарифы на оплату коммуналки и сделали их бесплатными при оплате через ПУМБ-онлайн с 12.07.2018, что это не приведет к желаемому росту числа платежей. В настоящее время выгоднее оплачивать эти услуги на сторонних сервисах и получать вознаграждение по программам Mastercars Rewards или Mastercard Bilshe (не говоря уже об оплате кредитными картами с грейс-периодом).

Сделайте для начала хотя бы так, чтобы оплаты через ваш сервис проходили как карточные операции Mastercard/Visa - как покупки с соответствующим MCC, а не как просто списание со счетов 2909.../2625... Так будет интереснее. Тем более что весь профит (почти) останется в банке - вы ведь и эмитент карты с которой проводится оплата и эквайер для сервиса оплаты.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:51

господа, а чьл с 3д случилось? уже пару часов как операции по картам пумбы идут без 3д
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:05

  IMPRINTER написав:господа, а чьл с 3д случилось? уже пару часов как операции по картам пумбы идут без 3д

такое и раньше случалось. иногда это ещё зависит от сайта на котором происходит оплата - например без 3д оплаты прозодят на Портмоне, а ещё у меня не было 3д при покупке билетов на Ryanair...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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