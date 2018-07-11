|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лип, 2018 19:17
Тракторист написав: IMPRINTER написав:
господа, а чьл с 3д случилось? уже пару часов как операции по картам пумбы идут без 3д
такое и раньше случалось. иногда это ещё зависит от сайта на котором происходит оплата - например без 3д оплаты прозодят на Портмоне, а ещё у меня не было 3д при покупке билетов на Ryanair...
речь идет что без 3д идет там где должно идти с 3д
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34551
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5488 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор