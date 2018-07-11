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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2109211021112112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 755
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:17

  Тракторист написав:
  IMPRINTER написав:господа, а чьл с 3д случилось? уже пару часов как операции по картам пумбы идут без 3д

такое и раньше случалось. иногда это ещё зависит от сайта на котором происходит оплата - например без 3д оплаты прозодят на Портмоне, а ещё у меня не было 3д при покупке билетов на Ryanair...


речь идет что без 3д идет там где должно идти с 3д
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