|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лип, 2018 19:17
Тракторист написав: IMPRINTER написав:
господа, а чьл с 3д случилось? уже пару часов как операции по картам пумбы идут без 3д
такое и раньше случалось. иногда это ещё зависит от сайта на котором происходит оплата - например без 3д оплаты прозодят на Портмоне, а ещё у меня не было 3д при покупке билетов на Ryanair...
речь идет что без 3д идет там где должно идти с 3д
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34557
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5489 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Суб 14 лип, 2018 08:26
Поломили поповнення на сторінці online.pumb.ua
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 342
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 лип, 2018 09:34
Кочевник написав:
Поломили поповнення на сторінці online.pumb.ua
ну там же было объявление о ремонтных работах ... сегодня все системы пумба будут работать криво - они ж предупредили ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34557
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5489 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Суб 14 лип, 2018 09:59
Кочевник
Зараз Ок
-
1ccc1
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 13.03.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 лип, 2018 10:53
Всередині пумбонлайн працює без глюків.
Але роботи обіцяли закінчити до 07.00
Востаннє редагувалось Кочевник
в Суб 14 лип, 2018 11:10, всього редагувалось 1 раз.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 342
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 лип, 2018 11:05
кстати господа, а у пумбы можно менять тарифный пакет по кредитке с имеющимся лимитом?
например всеможе на соломандру сменить можно? или тупо закрытб всеможе и подать на соломандру?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34557
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5489 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|