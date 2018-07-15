PUMB, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?
Де глянути?
3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:54
PUMB, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?
Де глянути?
3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:06
просто закрыть? и сразу подавать или выждать еще 45 дней после этого и тока потом подавать?
И еще, не закрывая всеможу, можно подать на соломандру? Можно в пумбе иметь две кредитки в разных тарифах одноыременно?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
|