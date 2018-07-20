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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2110211121122113

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 755
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:54

PUMB, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:06

  PUMB написав:
  IMPRINTER написав:кстати господа, а у пумбы можно менять тарифный пакет по кредитке с имеющимся лимитом?
например всеможе на соломандру сменить можно? или тупо закрытб всеможе и подать на соломандру?


Добрый день!
Для оформления кредитной карты "Соломандри" предварительно необходимо закрыть действующую карту "Все можу".


просто закрыть? и сразу подавать или выждать еще 45 дней после этого и тока потом подавать?
И еще, не закрывая всеможу, можно подать на соломандру? Можно в пумбе иметь две кредитки в разных тарифах одноыременно?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:25

Сайт лежит. Только у меня такая ерунда? Или у всех?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:51

Re: ПУМБ

Ratatui написав:Сайт лежит. Только у меня такая ерунда? Или у всех?


Лежит
consul
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:08

  consul написав:
Ratatui написав:Сайт лежит. Только у меня такая ерунда? Или у всех?


Лежит


Опять индусы что-то пилят.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:07

Вы что,издеваетесь,прислали мне пароль,который не активируется,по горячей линии сьедаются деньги,но время быстро истекает,как такое может быть,если я говорю с оператором?
gonchar2059
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:55

  gonchar2059 написав:Вы что,издеваетесь,прислали мне пароль,который не активируется,по горячей линии сьедаются деньги,но время быстро истекает,как такое может быть,если я говорю с оператором?


Что это было? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:00

У человека "время быстро истекает".
Видать - какая-то аномалия пространственно-временного континуума
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:14

Скажите, есть ли у ПУМБа такая карта, которую можно пополнить P2P без комиссии и снять в кассе гривну, опять-таки без комиссии?
Если да, то что нужно, чтобы ее оформить?

Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:48

  Искатель написав:Скажите, есть ли у ПУМБа такая карта, которую можно пополнить P2P без комиссии и снять в кассе гривну, опять-таки без комиссии?
Если да, то что нужно, чтобы ее оформить?

Спасибо!


Паспорт и ИНН. :mrgreen:
Ratatui
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