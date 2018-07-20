PUMB, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?
Де глянути?
3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:54
PUMB, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?
Де глянути?
3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:06
просто закрыть? и сразу подавать или выждать еще 45 дней после этого и тока потом подавать?
И еще, не закрывая всеможу, можно подать на соломандру? Можно в пумбе иметь две кредитки в разных тарифах одноыременно?
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Додано: Вів 17 лип, 2018 08:51
Re: ПУМБ
Лежит
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:08
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:07
Вы что,издеваетесь,прислали мне пароль,который не активируется,по горячей линии сьедаются деньги,но время быстро истекает,как такое может быть,если я говорю с оператором?
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:55
Додано: Чет 19 лип, 2018 09:00
У человека "время быстро истекает".
Видать - какая-то аномалия пространственно-временного континуума
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:14
Скажите, есть ли у ПУМБа такая карта, которую можно пополнить P2P без комиссии и снять в кассе гривну, опять-таки без комиссии?
Если да, то что нужно, чтобы ее оформить?
Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:48
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