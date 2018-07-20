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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:34
Ratatui написав: Искатель написав:
Скажите, есть ли у ПУМБа такая карта, которую можно пополнить P2P без комиссии и снять в кассе гривну, опять-таки без комиссии?
Если да, то что нужно, чтобы ее оформить?
Спасибо!
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Люблю хороший юмор.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:44
Депозитная. Ещё надо 1-2 грн для открытия. Но злоупотреблять- нельзя, заблочат счёта.
Искатель написав: Ratatui написав: Искатель написав:
Скажите, есть ли у ПУМБа такая карта, которую можно пополнить P2P без комиссии и снять в кассе гривну, опять-таки без комиссии?
Если да, то что нужно, чтобы ее оформить?
Спасибо!
Паспорт и ИНН.
Люблю хороший юмор.
Как называется карта?
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lel
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:51
lel написав:
Депозитная. Ещё надо 1-2 грн для открытия. Но злоупотреблять- нельзя, заблочат счёта.
И что? Нецелевое зачисление (по P2P) - совсем без комиссии?
И снятие - тоже без комиссии?
Ух ты...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:34
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разговорчики. дети могут услышать.
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