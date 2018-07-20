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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 755
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:34

  Ratatui написав:
  Искатель написав:Скажите, есть ли у ПУМБа такая карта, которую можно пополнить P2P без комиссии и снять в кассе гривну, опять-таки без комиссии?
Если да, то что нужно, чтобы ее оформить?

Спасибо!


Паспорт и ИНН. :mrgreen:

Люблю хороший юмор.
Как называется карта?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:44

Re: ПУМБ

Депозитная. Ещё надо 1-2 грн для открытия. Но злоупотреблять- нельзя, заблочат счёта.
Искатель написав:
  Ratatui написав:
  Искатель написав:Скажите, есть ли у ПУМБа такая карта, которую можно пополнить P2P без комиссии и снять в кассе гривну, опять-таки без комиссии?
Если да, то что нужно, чтобы ее оформить?

Спасибо!


Паспорт и ИНН. :mrgreen:

Люблю хороший юмор.
Как называется карта?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:51

  lel написав:Депозитная. Ещё надо 1-2 грн для открытия. Но злоупотреблять- нельзя, заблочат счёта.


И что? Нецелевое зачисление (по P2P) - совсем без комиссии?
И снятие - тоже без комиссии?
Ух ты...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:34

Искатель

разговорчики. дети могут услышать.
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