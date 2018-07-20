Додано: Суб 21 лип, 2018 07:30

candidat я конечно извиняюсь, но Вам надо понимать что это ПУМБ - довольно наглый и бестолковый банк с точки выполнения ним элементарных банковских операций. Я как-то ввязался с ними в официальную переписку по поводу одного нарушения ними технологии осуществления банковских операций - и хотя я был на 100% прав это ни к чему не привело. ПУМБ использует инструментарий описанный еще Райкиным. "Грузите апельсины бочками" - помните? Так вот это про ПУМБ. Я получал по е-мэйл разные отписки, потом переводили стрелки, потом потребовали заявления на бумаге (дескать по мылу невозможно идентифицировать что я это я), после чего несколько раз нарушив сроки предоставления ответа согласно Закона Украины "Об обращении граждан", на что им также было указано, в итоге прислали ту же отписку что и в самый первый раз. Вся переписка длилась с начала января, бумажное заявление оформлено в начале февраля, последняя отписка датирована серединой апреля, но по почте пришла аж после 9 мая (это они таким образом пытались в очередной раз доказать что уложились в сроки ответа, хотя на конверте дата отправки была майская). Расчет на то что клиенту рано или поздно надоест бестолковая писанина и он плюнет. Что я в итоге и сделал. Думаю Ваши сорок с лишним гривен не стоят такой тягомотины тем более с призрачными шансами на успех. Все равно у ПУМБ существует только 2 вида истины - его и неправильная. Поэтому для себя я сделал выбор не работать с ПУМБ ни по каким вопросам. Счета жены позакрывал. Вот закончатся последние 2 депо и гудбай. ИМХО лучше через портмоне или приватовский фаст-пэй платить с комиссом чем пытаться потом доказывать что ты не ишак этому "банку".