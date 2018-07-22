Люблю хороший юмор.
Как называется карта?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:34
Люблю хороший юмор.
Как называется карта?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:44
Re: ПУМБ
Депозитная. Ещё надо 1-2 грн для открытия. Но злоупотреблять- нельзя, заблочат счёта.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:51
И что? Нецелевое зачисление (по P2P) - совсем без комиссии?
И снятие - тоже без комиссии?
Ух ты...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:34
Искатель
разговорчики. дети могут услышать.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 01:37
Вечные глюки PayHub
PUMB, насколько я понимаю, ПУМБу принадлежит этот c постоянными глюками PayHub. Уже надоело, честное слово! Чуть ли не каждый третий платёж заканчивается проблемами. Что интересно, каждый раз пишет, что платёж не прошёл, но денежки при этом исправно с карты списывает. Не плохо пристроились: услугу не предоставили, а деньги не забыли взять. Слава богу, хоть возвращают, но возникает вопрос, с какой стати я должен кого-то кредитовать? Платите за овердрафт. А то не дай бог клиент лишнее снимет или потратит, так банки быстро обложат комиссиями и штрафами. Ну так будьте любезны заплатить за взятые у меня деньги.
Это ещё хорошо, что нет комиссий со стороны моего банка. А то было бы вообще...
Но это ещё не все проблемы. Оплатить коммуналку надо было до 20-го числа. Созданный вовремя платёж не был пропущен PayHub, причём, как и в предыдущих проблемных случаях, ещё и меня пытаются в этом обвинить: мол, наверное, у вас оплата в интернете заблокирована, платёжный лимит недостаточный и т.п. Через несколько минут делаешь абсолютно все точно так же и - о, чудо! - блок сам снялся, лимит сам поднялся и т.п. Ни с одним платежным сервисом НИ РАЗУ (!!!) ничего такого не было. Так вот, второй платёж уже был просрочен, т.к. завершился уже 21-го числа. С той стороны сидят приличные буквоеды, и стоит на минуту не уложиться в 20-е число и всё - в следующем месяце тебя ждёт оплата по завышенному тарифу. В моём случае размер надбавки 41,58 грн. Так что изволили создать проблему, извольте платить. Учитывая, что это не первый раз, настаиваю на получении компенсации в размере 41,58 грн. Не говоря уже про сорри-бонус.
Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:30
candidat я конечно извиняюсь, но Вам надо понимать что это ПУМБ - довольно наглый и бестолковый банк с точки выполнения ним элементарных банковских операций. Я как-то ввязался с ними в официальную переписку по поводу одного нарушения ними технологии осуществления банковских операций - и хотя я был на 100% прав это ни к чему не привело. ПУМБ использует инструментарий описанный еще Райкиным. "Грузите апельсины бочками" - помните? Так вот это про ПУМБ. Я получал по е-мэйл разные отписки, потом переводили стрелки, потом потребовали заявления на бумаге (дескать по мылу невозможно идентифицировать что я это я), после чего несколько раз нарушив сроки предоставления ответа согласно Закона Украины "Об обращении граждан", на что им также было указано, в итоге прислали ту же отписку что и в самый первый раз. Вся переписка длилась с начала января, бумажное заявление оформлено в начале февраля, последняя отписка датирована серединой апреля, но по почте пришла аж после 9 мая (это они таким образом пытались в очередной раз доказать что уложились в сроки ответа, хотя на конверте дата отправки была майская). Расчет на то что клиенту рано или поздно надоест бестолковая писанина и он плюнет. Что я в итоге и сделал. Думаю Ваши сорок с лишним гривен не стоят такой тягомотины тем более с призрачными шансами на успех. Все равно у ПУМБ существует только 2 вида истины - его и неправильная. Поэтому для себя я сделал выбор не работать с ПУМБ ни по каким вопросам. Счета жены позакрывал. Вот закончатся последние 2 депо и гудбай. ИМХО лучше через портмоне или приватовский фаст-пэй платить с комиссом чем пытаться потом доказывать что ты не ишак этому "банку".
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 21 лип, 2018 07:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:30
Вот как можно поплатиться платя в последнюю минуту. При этом успеваемость хромает - уроки не осваиваются, хоть их Ахметов и неоднократно повторяет.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:23
candidat Хотелось бы узнать, за какие коммунальные услуги и как давно изменяется тариф в случае несвоевременной оплаты? Это по всей Украине или в каких-то определённых городах?
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:41
Киев. ГИОЦ - утримання будинків... При оплате до 20го числа (по штампу банка, т.е. по дате операции, а не проводке по счету) применяется тариф со скидкой 10%. Эт ещё при козмонаффте было. Иногда, при задержке платёжек, могут продлить срок оплаты со скидкой до 25го числа.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:55
clientage Понятно, спасибо. Правда в оригинальном сообщении от candidat говорилось про "завышенный тариф", а вы подаёте информацию немного в иной форме, получается, что это не завышенный тариф, а обычный тариф, однако candidat за столько лет привык к тарифу со скидкой в 10% и уже считает его "обычным" .
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