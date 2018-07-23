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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 755
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:16

Охотник на деньги, ну эт уже приколы восприятия и подачи этой инфы от ГИОЦ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:24

  clientage написав:
  Охотник на деньги написав:candidat Хотелось бы узнать, за какие коммунальные услуги и как давно изменяется тариф в случае несвоевременной оплаты? Это по всей Украине или в каких-то определённых городах?

Киев. ГИОЦ - утримання будинків... При оплате до 20го числа (по штампу банка, т.е. по дате операции, а не проводке по счету) применяется тариф со скидкой 10%. Эт ещё при козмонаффте было. Иногда, при задержке платёжек, могут продлить срок оплаты со скидкой до 25го числа.

как показала практика это правило действует не для всех домов - у нас без разницы до или после 20-го (Киев, Подол)...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:38

Re: ПУМБ

  Cler написав:как показала практика это правило действует не для всех домов - у нас без разницы до или после 20-го (Киев, Подол)...

ну от, Соломенка
Зображення

Я так понимаю, шо скидки нет если оплата в прошлом мес была после 20го или есть задолженность(реструктуризация) по оплате за прошлые периоды :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:32

[quote="4412146:candidat"]PUMB, насколько я понимаю, ПУМБу принадлежит этот c постоянными глюками PayHub. Уже надоело, честное слово! Чуть ли не каждый третий платёж заканчивается проблемами. Что интересно, каждый раз пишет, что платёж не прошёл, но денежки при этом исправно с карты списывает. Не плохо пристроились: услугу не предоставили, а деньги не забыли взять. Слава богу, хоть возвращают, но возникает вопрос, с какой стати я должен кого-то кредитовать? Платите за овердрафт. А то не дай бог клиент лишнее снимет или потратит, так банки быстро обложат комиссиями и штрафами. Ну так будьте любезны заплатить за взятые у меня деньги.
Это ещё хорошо, что нет комиссий со стороны моего банка. А то было бы вообще...
Но это ещё не все проблемы. Оплатить коммуналку надо было до 20-го числа. Созданный вовремя платёж не был пропущен PayHub, причём, как и в предыдущих проблемных случаях, ещё и меня пытаются в этом обвинить: мол, наверное, у вас оплата в интернете заблокирована, платёжный лимит недостаточный и т.п. Через несколько минут делаешь абсолютно все точно так же и - о, чудо! - блок сам снялся, лимит сам поднялся и т.п. Ни с одним платежным сервисом НИ РАЗУ (!!!) ничего такого не было. Так вот, второй платёж уже был просрочен, т.к. завершился уже 21-го числа. С той стороны сидят приличные буквоеды, и стоит на минуту не уложиться в 20-е число и всё - в следующем месяце тебя ждёт оплата по завышенному тарифу. В моём случае размер надбавки 41,58 грн. Так что изволили создать проблему, извольте платить. Учитывая, что это не первый раз, настаиваю на получении компенсации в размере 41,58 грн. Не говоря уже про сорри-бонус.

Добрый день!
Приносим извинения за доставленные неудобства. В случае запланированных работ по улучшению сервиса, из-за которых могут возникать сбои при оплате, мы уведомляем об этом на сайте.
Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН и последние цифры используемой карты в личные сообщения, чтобы мы могли проверить причину ошибки при осуществлении оплаты.
Дополнительно сообщаем, что Вы можете оплачивать коммунальные услуги без комиссии в личном кабинете ПУМБ online. Оплата осуществляется со счета, поэтому лимиты, система безопасности и др. возможные блокировки по карте на такие платежи распространяться не будут.
Спасибо!
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:39

  clientage написав:
  Cler написав:как показала практика это правило действует не для всех домов - у нас без разницы до или после 20-го (Киев, Подол)...

ну от, Соломенка
Зображення

Я так понимаю, шо скидки нет если оплата в прошлом мес была после 20го или есть задолженность(реструктуризация) по оплате за прошлые периоды :(

я знаю этот прикол, но скидку получают только дома обслуживаемые ЖЭКами, а наш дом с ОСМД и никаких скидок не предусмотрено, так что когда Вас будут агитировать за это "прогрессивную" форму управления домом следует среди прочего учесть, что платить будете больше... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:02

  Квесторе_поверніться написав:PUMB, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?
Де глянути?
3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?

Щось шановний офПред ігнорить. :(
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