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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2112211321142115 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 755 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 184 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 80 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 110 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 203 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 178 Всього голосів : 755 Додано: Пон 23 лип, 2018 14:16 Охотник на деньги, ну эт уже приколы восприятия и подачи этой инфы от ГИОЦ , ну эт уже приколы восприятия и подачи этой инфы от ГИОЦ ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 24959 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2001 раз. Подякували: 2812 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 14:24 clientage написав: Охотник на деньги написав: candidat Хотелось бы узнать, за какие коммунальные услуги и как давно изменяется тариф в случае несвоевременной оплаты? Это по всей Украине или в каких-то определённых городах? Хотелось бы узнать, за какие коммунальные услуги и как давно изменяется тариф в случае несвоевременной оплаты? Это по всей Украине или в каких-то определённых городах?

Киев. ГИОЦ - утримання будинків... При оплате до 20го числа (по штампу банка, т.е. по дате операции, а не проводке по счету) применяется тариф со скидкой 10%. Эт ещё при козмонаффте было. Иногда, при задержке платёжек, могут продлить срок оплаты со скидкой до 25го числа. . Эт ещё при козмонаффте было. Иногда, при задержке платёжек, могут продлить срок оплаты со скидкой до 25го числа.

как показала практика это правило действует не для всех домов - у нас без разницы до или после 20-го (Киев, Подол)... как показала практика это правило действует не для всех домов - у нас без разницы до или после 20-го (Киев, Подол)... Cler

Повідомлень: 2126 З нами з: 15.07.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 571 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 14:38 Re: ПУМБ Cler написав: как показала практика это правило действует не для всех домов - у нас без разницы до или после 20-го (Киев, Подол)... как показала практика это правило действует не для всех домов - у нас без разницы до или после 20-го (Киев, Подол)...

ну от, Соломенка





Я так понимаю, шо скидки нет если оплата в прошлом мес была после 20го или есть задолженность(реструктуризация) по оплате за прошлые периоды ну от, СоломенкаЯ так понимаю, шо скидки нет если оплата в прошлом мес была после 20го или есть задолженность(реструктуризация) по оплате за прошлые периоды ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 24959 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2001 раз. Подякували: 2812 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 16:32 [quote="4412146:candidat"]PUMB, насколько я понимаю, ПУМБу принадлежит этот c постоянными глюками PayHub. Уже надоело, честное слово! Чуть ли не каждый третий платёж заканчивается проблемами. Что интересно, каждый раз пишет, что платёж не прошёл, но денежки при этом исправно с карты списывает. Не плохо пристроились: услугу не предоставили, а деньги не забыли взять. Слава богу, хоть возвращают, но возникает вопрос, с какой стати я должен кого-то кредитовать? Платите за овердрафт. А то не дай бог клиент лишнее снимет или потратит, так банки быстро обложат комиссиями и штрафами. Ну так будьте любезны заплатить за взятые у меня деньги.

Это ещё хорошо, что нет комиссий со стороны моего банка. А то было бы вообще...

Но это ещё не все проблемы. Оплатить коммуналку надо было до 20-го числа. Созданный вовремя платёж не был пропущен PayHub, причём, как и в предыдущих проблемных случаях, ещё и меня пытаются в этом обвинить: мол, наверное, у вас оплата в интернете заблокирована, платёжный лимит недостаточный и т.п. Через несколько минут делаешь абсолютно все точно так же и - о, чудо! - блок сам снялся, лимит сам поднялся и т.п. Ни с одним платежным сервисом НИ РАЗУ (!!!) ничего такого не было. Так вот, второй платёж уже был просрочен, т.к. завершился уже 21-го числа. С той стороны сидят приличные буквоеды, и стоит на минуту не уложиться в 20-е число и всё - в следующем месяце тебя ждёт оплата по завышенному тарифу. В моём случае размер надбавки 41,58 грн. Так что изволили создать проблему, извольте платить. Учитывая, что это не первый раз, настаиваю на получении компенсации в размере 41,58 грн. Не говоря уже про сорри-бонус.



Добрый день!

Приносим извинения за доставленные неудобства. В случае запланированных работ по улучшению сервиса, из-за которых могут возникать сбои при оплате, мы уведомляем об этом на сайте.

Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН и последние цифры используемой карты в личные сообщения, чтобы мы могли проверить причину ошибки при осуществлении оплаты.

Дополнительно сообщаем, что Вы можете оплачивать коммунальные услуги без комиссии в личном кабинете ПУМБ online. Оплата осуществляется со счета, поэтому лимиты, система безопасности и др. возможные блокировки по карте на такие платежи распространяться не будут.

Спасибо! PUMB

Представник банку Повідомлень: 2049 З нами з: 19.07.11 Подякував: 772 раз. Подякували: 134 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 18:39 clientage написав: Cler написав: как показала практика это правило действует не для всех домов - у нас без разницы до или после 20-го (Киев, Подол)... как показала практика это правило действует не для всех домов - у нас без разницы до или после 20-го (Киев, Подол)...

ну от, Соломенка





Я так понимаю, шо скидки нет если оплата в прошлом мес была после 20го или есть задолженность(реструктуризация) по оплате за прошлые периоды ну от, СоломенкаЯ так понимаю, шо скидки нет если оплата в прошлом мес была после 20го или есть задолженность(реструктуризация) по оплате за прошлые периоды

я знаю этот прикол, но скидку получают только дома обслуживаемые ЖЭКами, а наш дом с ОСМД и никаких скидок не предусмотрено, так что когда Вас будут агитировать за это "прогрессивную" форму управления домом следует среди прочего учесть, что платить будете больше... я знаю этот прикол, но скидку получают только дома обслуживаемые ЖЭКами, а наш дом с ОСМД и никаких скидок не предусмотрено, так что когда Вас будут агитировать за это "прогрессивную" форму управления домом следует среди прочего учесть, что платить будете больше... Cler

Повідомлень: 2126 З нами з: 15.07.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 571 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 19:02 Квесторе_поверніться написав: PUMB, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?

Де глянути?

3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу? , яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?Де глянути?3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?

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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist Квесторе_поверніться Повідомлень: 25188 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 22:19 Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав: PUMB, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?

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3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу? , яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?Де глянути?3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?

Щось шановний офПред ігнорить. Щось шановний офПред ігнорить.



если вы про ко-бренд ВСЕМОЖУ с Комфи на сайте пумбы вес написано



Какие условия начисления / снятия бонусов по программе лояльности для кредитных ко-бренд карт COMFY?



Условия по начислению бонусов на кредитные ко-бренд карты COMFY:



при покупках в COMFY, клиент получает стандартные бонусы за покупку плюс дополнительно начисляется 2% от потраченных кредитных средств

при покупках в любых других торговых точках начисляется 1% от потраченных кредитных средств



Условия по списанию бонусов с кредитных ко-бренд карт COMFY:



бонусами можно оплатить до 100% стоимости товара только в сети магазинов COMFY (в интернет-магазине comfy.ua – только при самовывозе из магазина).



Где и на каких условиях я могу покупать в рассрочку?



В магазинах сети «Цитрус», «Ельдорадо», Comfy, «Нова Лінія», «Епицентр», «Rozetka», «Фокстрот», а также в интернет-магазинах «Rozetka», «Фокстрот» и «Ельдорадо» при оплате покупки более 500 грн кредитной картой «ВСЕМОЖУ» Вы получаете рассрочку* на специальных условиях автоматически: первые 3 месяца без комиссии; ежемесячная комиссия 3% в течение следующих месяцев; срок кредитования – 24 месяца. Или на других условиях согласно Тарифам Банка и действующим акциям. если вы про ко-бренд ВСЕМОЖУ с Комфи на сайте пумбы вес написанопри покупках в COMFY, клиент получает стандартные бонусы за покупку плюс дополнительно начисляется 2% от потраченных кредитных средствпри покупках в любых других торговых точках начисляется 1% от потраченных кредитных средствбонусами можно оплатить до 100% стоимости товара только в сети магазинов COMFY (в интернет-магазине comfy.ua – только при самовывозе из магазина).В магазинах сети «Цитрус», «Ельдорадо», Comfy, «Нова Лінія», «Епицентр», «Rozetka», «Фокстрот», а также в интернет-магазинах «Rozetka», «Фокстрот» и «Ельдорадо» при оплате покупки более 500 грн кредитной картой «ВСЕМОЖУ» Вы получаете рассрочку* на специальных условиях автоматически: первые 3 месяца без комиссии; ежемесячная комиссия 3% в течение следующих месяцев; срок кредитования – 24 месяца. Или на других условиях согласно Тарифам Банка и действующим акциям. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34604 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5491 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 22:34 IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав: PUMB, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?

Де глянути?

3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу? , яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?Де глянути?3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?

Щось шановний офПред ігнорить. Щось шановний офПред ігнорить.



если вы про ко-бренд ВСЕМОЖУ с Комфи на сайте пумбы вес написано



Какие условия начисления / снятия бонусов по программе лояльности для кредитных ко-бренд карт COMFY?



Условия по начислению бонусов на кредитные ко-бренд карты COMFY:



при покупках в COMFY, клиент получает стандартные бонусы за покупку плюс дополнительно начисляется 2% от потраченных кредитных средств

при покупках в любых других торговых точках начисляется 1% от потраченных кредитных средств



Условия по списанию бонусов с кредитных ко-бренд карт COMFY:



бонусами можно оплатить до 100% стоимости товара только в сети магазинов COMFY (в интернет-магазине comfy.ua – только при самовывозе из магазина).



Где и на каких условиях я могу покупать в рассрочку?



В магазинах сети «Цитрус», «Ельдорадо», Comfy, «Нова Лінія», «Епицентр», «Rozetka», «Фокстрот», а также в интернет-магазинах «Rozetka», «Фокстрот» и «Ельдорадо» при оплате покупки более 500 грн кредитной картой «ВСЕМОЖУ» Вы получаете рассрочку* на специальных условиях автоматически: первые 3 месяца без комиссии; ежемесячная комиссия 3% в течение следующих месяцев; срок кредитования – 24 месяца. Или на других условиях согласно Тарифам Банка и действующим акциям. если вы про ко-бренд ВСЕМОЖУ с Комфи на сайте пумбы вес написанопри покупках в COMFY, клиент получает стандартные бонусы за покупку плюс дополнительно начисляется 2% от потраченных кредитных средствпри покупках в любых других торговых точках начисляется 1% от потраченных кредитных средствбонусами можно оплатить до 100% стоимости товара только в сети магазинов COMFY (в интернет-магазине comfy.ua – только при самовывозе из магазина).В магазинах сети «Цитрус», «Ельдорадо», Comfy, «Нова Лінія», «Епицентр», «Rozetka», «Фокстрот», а также в интернет-магазинах «Rozetka», «Фокстрот» и «Ельдорадо» при оплате покупки более 500 грн кредитной картой «ВСЕМОЖУ» Вы получаете рассрочку* на специальных условиях автоматически: первые 3 месяца без комиссии; ежемесячная комиссия 3% в течение следующих месяцев; срок кредитования – 24 месяца. Или на других условиях согласно Тарифам Банка и действующим акциям.



по этой карте бонусы Mastercard Rewards тоже начисляются? по этой карте бонусы Mastercard Rewards тоже начисляются? vitaliy1111 Повідомлень: 159 З нами з: 14.01.15 Подякував: 59 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 22:54 vitaliy1111



нет - у пумбы ривордс тока по картам Ворлд и Платинум + футбольной карте Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34604 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5491 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2112211321142115 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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