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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:16
Охотник на деньги, ну эт уже приколы восприятия и подачи этой инфы от ГИОЦ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:24
как показала практика это правило действует не для всех домов - у нас без разницы до или после 20-го (Киев, Подол)...
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:38
Re: ПУМБ
ну от, Соломенка
Я так понимаю, шо скидки нет если оплата в прошлом мес была после 20го или есть задолженность(реструктуризация) по оплате за прошлые периоды
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:32
[quote="4412146:candidat"]PUMB, насколько я понимаю, ПУМБу принадлежит этот c постоянными глюками PayHub. Уже надоело, честное слово! Чуть ли не каждый третий платёж заканчивается проблемами. Что интересно, каждый раз пишет, что платёж не прошёл, но денежки при этом исправно с карты списывает. Не плохо пристроились: услугу не предоставили, а деньги не забыли взять. Слава богу, хоть возвращают, но возникает вопрос, с какой стати я должен кого-то кредитовать? Платите за овердрафт. А то не дай бог клиент лишнее снимет или потратит, так банки быстро обложат комиссиями и штрафами. Ну так будьте любезны заплатить за взятые у меня деньги.
Это ещё хорошо, что нет комиссий со стороны моего банка. А то было бы вообще...
Но это ещё не все проблемы. Оплатить коммуналку надо было до 20-го числа. Созданный вовремя платёж не был пропущен PayHub, причём, как и в предыдущих проблемных случаях, ещё и меня пытаются в этом обвинить: мол, наверное, у вас оплата в интернете заблокирована, платёжный лимит недостаточный и т.п. Через несколько минут делаешь абсолютно все точно так же и - о, чудо! - блок сам снялся, лимит сам поднялся и т.п. Ни с одним платежным сервисом НИ РАЗУ (!!!) ничего такого не было. Так вот, второй платёж уже был просрочен, т.к. завершился уже 21-го числа. С той стороны сидят приличные буквоеды, и стоит на минуту не уложиться в 20-е число и всё - в следующем месяце тебя ждёт оплата по завышенному тарифу. В моём случае размер надбавки 41,58 грн. Так что изволили создать проблему, извольте платить. Учитывая, что это не первый раз, настаиваю на получении компенсации в размере 41,58 грн. Не говоря уже про сорри-бонус.
Добрый день!
Приносим извинения за доставленные неудобства. В случае запланированных работ по улучшению сервиса, из-за которых могут возникать сбои при оплате, мы уведомляем об этом на сайте.
Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН и последние цифры используемой карты в личные сообщения, чтобы мы могли проверить причину ошибки при осуществлении оплаты.
Дополнительно сообщаем, что Вы можете оплачивать коммунальные услуги без комиссии в личном кабинете ПУМБ online. Оплата осуществляется со счета, поэтому лимиты, система безопасности и др. возможные блокировки по карте на такие платежи распространяться не будут.
Спасибо!
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:39
я знаю этот прикол, но скидку получают только дома обслуживаемые ЖЭКами, а наш дом с ОСМД и никаких скидок не предусмотрено, так что когда Вас будут агитировать за это "прогрессивную" форму управления домом следует среди прочего учесть, что платить будете больше...
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:02
Щось шановний офПред ігнорить.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 23 лип, 2018 22:19
если вы про ко-бренд ВСЕМОЖУ с Комфи на сайте пумбы вес написано
Какие условия начисления / снятия бонусов по программе лояльности для кредитных ко-бренд карт COMFY?
Условия по начислению бонусов на кредитные ко-бренд карты COMFY:
при покупках в COMFY, клиент получает стандартные бонусы за покупку плюс дополнительно начисляется 2% от потраченных кредитных средств
при покупках в любых других торговых точках начисляется 1% от потраченных кредитных средств
Условия по списанию бонусов с кредитных ко-бренд карт COMFY:
бонусами можно оплатить до 100% стоимости товара только в сети магазинов COMFY (в интернет-магазине comfy.ua – только при самовывозе из магазина).
Где и на каких условиях я могу покупать в рассрочку?
В магазинах сети «Цитрус», «Ельдорадо», Comfy, «Нова Лінія», «Епицентр», «Rozetka», «Фокстрот», а также в интернет-магазинах «Rozetka», «Фокстрот» и «Ельдорадо» при оплате покупки более 500 грн кредитной картой «ВСЕМОЖУ» Вы получаете рассрочку* на специальных условиях автоматически: первые 3 месяца без комиссии; ежемесячная комиссия 3% в течение следующих месяцев; срок кредитования – 24 месяца. Или на других условиях согласно Тарифам Банка и действующим акциям.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 22:34
по этой карте бонусы Mastercard Rewards тоже начисляются?
Додано: Пон 23 лип, 2018 22:54
vitaliy1111
нет - у пумбы ривордс тока по картам Ворлд и Платинум + футбольной карте
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Додано: Вів 24 лип, 2018 00:17
Re: ПУМБ
верно,ОСМД и Кооперативы своей жизнью живут
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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