Додано: Пон 23 лип, 2018 16:32

[quote="4412146:candidat"]PUMB, насколько я понимаю, ПУМБу принадлежит этот c постоянными глюками PayHub. Уже надоело, честное слово! Чуть ли не каждый третий платёж заканчивается проблемами. Что интересно, каждый раз пишет, что платёж не прошёл, но денежки при этом исправно с карты списывает. Не плохо пристроились: услугу не предоставили, а деньги не забыли взять. Слава богу, хоть возвращают, но возникает вопрос, с какой стати я должен кого-то кредитовать? Платите за овердрафт. А то не дай бог клиент лишнее снимет или потратит, так банки быстро обложат комиссиями и штрафами. Ну так будьте любезны заплатить за взятые у меня деньги.

Это ещё хорошо, что нет комиссий со стороны моего банка. А то было бы вообще...

Но это ещё не все проблемы. Оплатить коммуналку надо было до 20-го числа. Созданный вовремя платёж не был пропущен PayHub, причём, как и в предыдущих проблемных случаях, ещё и меня пытаются в этом обвинить: мол, наверное, у вас оплата в интернете заблокирована, платёжный лимит недостаточный и т.п. Через несколько минут делаешь абсолютно все точно так же и - о, чудо! - блок сам снялся, лимит сам поднялся и т.п. Ни с одним платежным сервисом НИ РАЗУ (!!!) ничего такого не было. Так вот, второй платёж уже был просрочен, т.к. завершился уже 21-го числа. С той стороны сидят приличные буквоеды, и стоит на минуту не уложиться в 20-е число и всё - в следующем месяце тебя ждёт оплата по завышенному тарифу. В моём случае размер надбавки 41,58 грн. Так что изволили создать проблему, извольте платить. Учитывая, что это не первый раз, настаиваю на получении компенсации в размере 41,58 грн. Не говоря уже про сорри-бонус.



Добрый день!

Приносим извинения за доставленные неудобства. В случае запланированных работ по улучшению сервиса, из-за которых могут возникать сбои при оплате, мы уведомляем об этом на сайте.

Уточните, пожалуйста, Ваш ИНН и последние цифры используемой карты в личные сообщения, чтобы мы могли проверить причину ошибки при осуществлении оплаты.

Дополнительно сообщаем, что Вы можете оплачивать коммунальные услуги без комиссии в личном кабинете ПУМБ online. Оплата осуществляется со счета, поэтому лимиты, система безопасности и др. возможные блокировки по карте на такие платежи распространяться не будут.

Спасибо!