Додано: Вів 24 лип, 2018 13:27

господа, скажите - пумб вообще на обращения оставленные через ИБ реагирует ? в старом ИБ реагировали довольно оперативно .. .в новом что-то как в рельсу ... кто-то обращался с каким-то вопросом через ИБ ПУМБ?

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