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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2114211521162117>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 755
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:27

господа, скажите - пумб вообще на обращения оставленные через ИБ реагирует ? в старом ИБ реагировали довольно оперативно .. .в новом что-то как в рельсу ... кто-то обращался с каким-то вопросом через ИБ ПУМБ?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:31

ВСЕМОЖУ

есть где-то тарифы по этой карте, с вариантами рассрочек и т.п. сведенные в единый документ?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:34

  vollena71 написав:есть где-то тарифы по этой карте, с вариантами рассрочек и т.п. сведенные в единый документ?


в общем файле с тарифами и в дкбо
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:40

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:PUMB, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?
Де глянути?
3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?

Щось шановний офПред ігнорить. :(


если вы про ко-бренд ВСЕМОЖУ с Комфи на сайте пумбы вес написано

Какие условия начисления / снятия бонусов по программе лояльности для кредитных ко-бренд карт COMFY?

Условия по начислению бонусов на кредитные ко-бренд карты COMFY:

при покупках в COMFY, клиент получает стандартные бонусы за покупку плюс дополнительно начисляется 2% от потраченных кредитных средств
при покупках в любых других торговых точках начисляется 1% от потраченных кредитных средств

Условия по списанию бонусов с кредитных ко-бренд карт COMFY:

бонусами можно оплатить до 100% стоимости товара только в сети магазинов COMFY (в интернет-магазине comfy.ua – только при самовывозе из магазина).

Где и на каких условиях я могу покупать в рассрочку?

В магазинах сети «Цитрус», «Ельдорадо», Comfy, «Нова Лінія», «Епицентр», «Rozetka», «Фокстрот», а также в интернет-магазинах «Rozetka», «Фокстрот» и «Ельдорадо» при оплате покупки более 500 грн кредитной картой «ВСЕМОЖУ» Вы получаете рассрочку* на специальных условиях автоматически: первые 3 месяца без комиссии; ежемесячная комиссия 3% в течение следующих месяцев; срок кредитования – 24 месяца. Или на других условиях согласно Тарифам Банка и действующим акциям.

Ні це не кобренд з Комфі, звичайна ВМ.
Бонуси біля 2000 запрононували а як вони використовуються невідомо.
Посиланняя в СМС лише на сайт Сомfy. :(
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:43

  IMPRINTER написав:
  vollena71 написав:есть где-то тарифы по этой карте, с вариантами рассрочек и т.п. сведенные в единый документ?


в общем файле с тарифами и в дкбо

Вижу только этот раздел, но мне-то надо не "в процесі реорганізації АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ»"
Розділ 10. Тарифи по продуктам «ВСЕМОЖУ», «Картка Фокстрот Лояльність», «Картка Фокстрот», карткових рахунків фізичних осіб, "Дебетних карток в національній валюті", відкритих ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
в процесі реорганізації АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», та інші операції

Или это одно и то же??
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:44

vollena71

да оно ... это продукт вареника переданный в пумб
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:47

  IMPRINTER написав:господа, скажите - пумб вообще на обращения оставленные через ИБ реагирует ? в старом ИБ реагировали довольно оперативно .. .в новом что-то как в рельсу ... кто-то обращался с каким-то вопросом через ИБ ПУМБ?

дето мес назад у меня получилось поговорить у них в чате
.. в раб. время! Мож обед у девах был :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:49

  IMPRINTER написав:vollena71

да оно ... это продукт вареника переданный в пумб

Кстати, вот у нас ВсеМожу тока мнгновенка, а мона ещё получить именную голду, нашару?
Или таки в чат стучать? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:52

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:vollena71

да оно ... это продукт вареника переданный в пумб

Кстати, вот у нас ВсеМожу тока мнгновенка, а мона ещё получить именную голду, нашару?
Или таки в чат стучать? :lol:


да можно ... в отделении мгновенку голду взять ... по тарифам щас 1 допкарта бесплатна - вторая и последующие 20 грн.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:55

  IMPRINTER написав:господа, скажите - пумб вообще на обращения оставленные через ИБ реагирует ? в старом ИБ реагировали довольно оперативно .. .в новом что-то как в рельсу ... кто-то обращался с каким-то вопросом через ИБ ПУМБ?

Обращался. Но давно (в январе). Тогда реагировали быстро. Правда как часто у пумбы с нулевым выхлопом
Flamingo
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