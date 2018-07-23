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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:27
господа, скажите - пумб вообще на обращения оставленные через ИБ реагирует ? в старом ИБ реагировали довольно оперативно .. .в новом что-то как в рельсу ... кто-то обращался с каким-то вопросом через ИБ ПУМБ?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:31
есть где-то тарифы по этой карте, с вариантами рассрочек и т.п. сведенные в единый документ?
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vollena71
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:34
vollena71 написав:
есть где-то тарифы по этой карте, с вариантами рассрочек и т.п. сведенные в единый документ?
в общем файле с тарифами и в дкбо
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:40
IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав:PUMB
, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?
Де глянути?
3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?
Щось шановний офПред ігнорить.
если вы про ко-бренд ВСЕМОЖУ с Комфи на сайте пумбы вес написаноКакие условия начисления / снятия бонусов по программе лояльности для кредитных ко-бренд карт COMFY?Условия по начислению бонусов на кредитные ко-бренд карты COMFY:
при покупках в COMFY, клиент получает стандартные бонусы за покупку плюс дополнительно начисляется 2% от потраченных кредитных средств
при покупках в любых других торговых точках начисляется 1% от потраченных кредитных средствУсловия по списанию бонусов с кредитных ко-бренд карт COMFY:
бонусами можно оплатить до 100% стоимости товара только в сети магазинов COMFY (в интернет-магазине comfy.ua – только при самовывозе из магазина).Где и на каких условиях я могу покупать в рассрочку?
В магазинах сети «Цитрус», «Ельдорадо», Comfy, «Нова Лінія», «Епицентр», «Rozetka», «Фокстрот», а также в интернет-магазинах «Rozetka», «Фокстрот» и «Ельдорадо» при оплате покупки более 500 грн кредитной картой «ВСЕМОЖУ» Вы получаете рассрочку* на специальных условиях автоматически: первые 3 месяца без комиссии; ежемесячная комиссия 3% в течение следующих месяцев; срок кредитования – 24 месяца. Или на других условиях согласно Тарифам Банка и действующим акциям.
Ні це не кобренд з Комфі, звичайна ВМ.
Бонуси біля 2000 запрононували а як вони використовуються невідомо.
Посиланняя в СМС лише на сайт Сомfy.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:43
IMPRINTER написав: vollena71 написав:
есть где-то тарифы по этой карте, с вариантами рассрочек и т.п. сведенные в единый документ?
в общем файле с тарифами и в дкбо
Вижу только этот раздел, но мне-то надо не "в процесі реорганізації АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ»"
Розділ 10. Тарифи по продуктам «ВСЕМОЖУ», «Картка Фокстрот Лояльність», «Картка Фокстрот», карткових рахунків фізичних осіб, "Дебетних карток в національній валюті", відкритих ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
в процесі реорганізації АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», та інші операції
Или это одно и то же??
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vollena71
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:44
vollena71
да оно ... это продукт вареника переданный в пумб
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:47
IMPRINTER написав:
господа, скажите - пумб вообще на обращения оставленные через ИБ реагирует ? в старом ИБ реагировали довольно оперативно .. .в новом что-то как в рельсу ... кто-то обращался с каким-то вопросом через ИБ ПУМБ?
дето мес назад у меня получилось поговорить у них в чате
.. в раб. время! Мож обед у девах был
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:49
IMPRINTER написав:vollena71
да оно ... это продукт вареника переданный в пумб
Кстати, вот у нас ВсеМожу тока мнгновенка, а мона ещё получить именную голду, нашару?
Или таки в чат стучать?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:52
clientage написав: IMPRINTER написав:vollena71
да оно ... это продукт вареника переданный в пумб
Кстати, вот у нас ВсеМожу тока мнгновенка, а мона ещё получить именную голду, нашару?
Или таки в чат стучать?
да можно ... в отделении мгновенку голду взять ... по тарифам щас 1 допкарта бесплатна - вторая и последующие 20 грн.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:55
IMPRINTER написав:
господа, скажите - пумб вообще на обращения оставленные через ИБ реагирует ? в старом ИБ реагировали довольно оперативно .. .в новом что-то как в рельсу ... кто-то обращался с каким-то вопросом через ИБ ПУМБ?
Обращался. Но давно (в январе). Тогда реагировали быстро. Правда как часто у пумбы с нулевым выхлопом
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Flamingo
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