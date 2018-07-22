Flamingo написав:
Обращался. Но давно (в январе). Тогда реагировали быстро. Правда как часто у пумбы с нулевым выхлопом
да уже отписали. Четко по методичке "Как правильно послать нах клиента"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:58
да уже отписали. Четко по методичке "Как правильно послать нах клиента"
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:01
IMPRINTER, методи роботи не змінили...стабільність.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:30
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:43
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:49
Ага, так в чому була її суть?
Із за Вашого ігнору аХцію пропустив.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:12
PUMB
а шо с ИБ ? почему со вчерашнего вечера невозможно просмотреть Историю операций по счетам в Интенет-банкинге? Написано при входе в меню История операций "Система тимчасово недоступна. Будь ласка, спробуйте пізніше" ...
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