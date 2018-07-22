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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:58
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
господа, скажите - пумб вообще на обращения оставленные через ИБ реагирует ? в старом ИБ реагировали довольно оперативно .. .в новом что-то как в рельсу ... кто-то обращался с каким-то вопросом через ИБ ПУМБ?
Обращался. Но давно (в январе). Тогда реагировали быстро. Правда как часто у пумбы с нулевым выхлопом
да уже отписали. Четко по методичке "Как правильно послать нах клиента"
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:01
IMPRINTER
, методи роботи не змінили...стабільність.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:43
Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав:PUMB
, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?
Де глянути?
3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?
Щось шановний офПред ігнорить.
Вітаємо!
Ця акція тривала до 22.07.2018 р.
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PUMB
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:49
PUMB написав: Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав:PUMB
, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?
Де глянути?
3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?
Щось шановний офПред ігнорить.
Вітаємо!
Ця акція тривала до 22.07.2018 р.
Ага, так в чому була її суть?
Із за Вашого ігнору аХцію пропустив.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:12
PUMB
а шо с ИБ ? почему со вчерашнего вечера невозможно просмотреть Историю операций по счетам в Интенет-банкинге? Написано при входе в меню История операций "Система тимчасово недоступна. Будь ласка, спробуйте пізніше" ...
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:44
IMPRINTER
Відсотки на дев'ятки рахує, напевно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:14
IMPRINTER написав:PUMB
а шо с ИБ ? почему со вчерашнего вечера невозможно просмотреть Историю операций по счетам в Интенет-банкинге? Написано при входе в меню История операций "Система тимчасово недоступна. Будь ласка, спробуйте пізніше" ...
Оно вам зачем? Вас же дисквалифицировали.
Или уже на соседа счёт открыли?
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Ratatui
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