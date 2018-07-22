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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2115211621172118>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 755
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:58

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:господа, скажите - пумб вообще на обращения оставленные через ИБ реагирует ? в старом ИБ реагировали довольно оперативно .. .в новом что-то как в рельсу ... кто-то обращался с каким-то вопросом через ИБ ПУМБ?

Обращался. Но давно (в январе). Тогда реагировали быстро. Правда как часто у пумбы с нулевым выхлопом


да уже отписали. Четко по методичке "Как правильно послать нах клиента"
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:01

IMPRINTER, методи роботи не змінили...стабільність. :(
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:30

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, методи роботи не змінили...стабільність. :(


Стабильность признак мастерства.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:43

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:PUMB, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?
Де глянути?
3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?

Щось шановний офПред ігнорить. :(


Вітаємо!
Ця акція тривала до 22.07.2018 р.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:49

  PUMB написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:PUMB, яка схема з бонусами з Сомфі по кредитці Все Можу?
Де глянути?
3 місяці безпроцентної розстточки на які платежі з Все Можу?

Щось шановний офПред ігнорить. :(


Вітаємо!
Ця акція тривала до 22.07.2018 р.

Ага, так в чому була її суть?
Із за Вашого ігнору аХцію пропустив. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:12

PUMB

а шо с ИБ ? почему со вчерашнего вечера невозможно просмотреть Историю операций по счетам в Интенет-банкинге? Написано при входе в меню История операций "Система тимчасово недоступна. Будь ласка, спробуйте пізніше" ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:44

IMPRINTER
Відсотки на дев'ятки рахує, напевно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:14

  IMPRINTER написав:PUMB

а шо с ИБ ? почему со вчерашнего вечера невозможно просмотреть Историю операций по счетам в Интенет-банкинге? Написано при входе в меню История операций "Система тимчасово недоступна. Будь ласка, спробуйте пізніше" ...


Оно вам зачем? Вас же дисквалифицировали. :D Или уже на соседа счёт открыли?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:34

Re: ПУМБ

Тсс. Не палите соседа.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 06:24

Скажите, пожалуйста, а с депозита "Вільний" можно снимать все под ноль или должна оставаться какая-то минимальная сумма?
Проще говоря, это аналог "Приват-вклада" или "Сберегательного" от "Альфы"?
Спасибо за ответ!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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