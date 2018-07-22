Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:12

PUMB



а шо с ИБ ? почему со вчерашнего вечера невозможно просмотреть Историю операций по счетам в Интенет-банкинге? Написано при входе в меню История операций "Система тимчасово недоступна. Будь ласка, спробуйте пізніше" ...

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