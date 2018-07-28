под ноль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 06:53
под ноль
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Нед 29 лип, 2018 10:37
можно под ноль .. открываете на 100 грн. и сразу их можете снять
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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