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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 06:53
Искатель написав:
Скажите, пожалуйста, а с депозита "Вільний" можно снимать все под ноль или должна оставаться какая-то минимальная сумма?
Проще говоря, это аналог "Приват-вклада" или "Сберегательного" от "Альфы"?
Спасибо за ответ!
под ноль
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Додано: Нед 29 лип, 2018 10:37
Искатель написав:
Скажите, пожалуйста, а с депозита "Вільний" можно снимать все под ноль или должна оставаться какая-то минимальная сумма?
Проще говоря, это аналог "Приват-вклада" или "Сберегательного" от "Альфы"?
Спасибо за ответ!
можно под ноль .. открываете на 100 грн. и сразу их можете снять
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Додано: Нед 29 лип, 2018 23:50
в УКРСОЦ-евском банкомате еще без комиссий можно снимать с карт пумба ?
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demichh
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Додано: Пон 30 лип, 2018 05:30
IMPRINTER написав: Искатель написав:
Скажите, пожалуйста, а с депозита "Вільний" можно снимать все под ноль или должна оставаться какая-то минимальная сумма?
Проще говоря, это аналог "Приват-вклада" или "Сберегательного" от "Альфы"?
Спасибо за ответ!
можно под ноль .. открываете на 100 грн. и сразу их можете снять
А там по времени есть ограничение, типа "рабочий день в интернетбанке"?
Только что попытался снимать с "Вильного" на карту - рисует ошибку.
А горячая линия только с 9 утра. Или звонить на городской номер (сомнительное удовольствие).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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