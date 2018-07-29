под ноль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 06:53
под ноль
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Додано: Нед 29 лип, 2018 10:37
можно под ноль .. открываете на 100 грн. и сразу их можете снять
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Додано: Нед 29 лип, 2018 23:50
в УКРСОЦ-евском банкомате еще без комиссий можно снимать с карт пумба ?
Додано: Пон 30 лип, 2018 05:30
А там по времени есть ограничение, типа "рабочий день в интернетбанке"?
Только что попытался снимать с "Вильного" на карту - рисует ошибку.
А горячая линия только с 9 утра. Или звонить на городской номер (сомнительное удовольствие).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 30 лип, 2018 06:10
Re: ПУМБ
Могут быть проблемы во время лонгации вклада. В остальных случаях бэз пытаннь. Вчера только снимал под ноль.
Свинорыл 80lvl
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:26
ОК. Тогда после 9 утра попробую и, если не выйдет, позвоню на ГЛ.
P.S.В 8:44 попробовал еще раз, все получилось. Интересно, что это было...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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