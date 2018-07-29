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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2115211621172118

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 755
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 06:53

  Искатель написав:Скажите, пожалуйста, а с депозита "Вільний" можно снимать все под ноль или должна оставаться какая-то минимальная сумма?
Проще говоря, это аналог "Приват-вклада" или "Сберегательного" от "Альфы"?
Спасибо за ответ!

под ноль
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 10:37

  Искатель написав:Скажите, пожалуйста, а с депозита "Вільний" можно снимать все под ноль или должна оставаться какая-то минимальная сумма?
Проще говоря, это аналог "Приват-вклада" или "Сберегательного" от "Альфы"?
Спасибо за ответ!


можно под ноль .. открываете на 100 грн. и сразу их можете снять
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 23:50

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Востаннє редагувалось demichh в Пон 30 лип, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 05:30

  IMPRINTER написав:
  Искатель написав:Скажите, пожалуйста, а с депозита "Вільний" можно снимать все под ноль или должна оставаться какая-то минимальная сумма?
Проще говоря, это аналог "Приват-вклада" или "Сберегательного" от "Альфы"?
Спасибо за ответ!


можно под ноль .. открываете на 100 грн. и сразу их можете снять


А там по времени есть ограничение, типа "рабочий день в интернетбанке"?
Только что попытался снимать с "Вильного" на карту - рисует ошибку.
А горячая линия только с 9 утра. Или звонить на городской номер (сомнительное удовольствие).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 06:10

Re: ПУМБ

Могут быть проблемы во время лонгации вклада. В остальных случаях бэз пытаннь. Вчера только снимал под ноль.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:26

  cdj2 написав:Могут быть проблемы во время лонгации вклада. В остальных случаях бэз пытаннь. Вчера только снимал под ноль.


ОК. Тогда после 9 утра попробую и, если не выйдет, позвоню на ГЛ.

P.S.В 8:44 попробовал еще раз, все получилось. Интересно, что это было...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:45

Искатель

у пумбы для каждого оператора есть зеркало кала

+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290

з.ы. вильный работает 24/7 ... ну бывают иногдла какие-то глюки особенно во время закрытия/открытия дня - но они недолгие .. это вам не алла с кривым/косым постернако-сбером
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:59

Re: ПУМБ

  IMPRINTER написав:у пумбы для каждого оператора есть зеркало кала

+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290

Ну и со стационарного на межгород есть шаровых 500мин ежемесячно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:08

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:у пумбы для каждого оператора есть зеркало кала

+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290

Ну и со стационарного на межгород есть шаровых 500мин ежемесячно


у меня нет ) в меня тариф Укртел - Вильный день.
Абонплаты нет, но если куда то позвонил - то начисляют 9 грн. и дальше в этот день звонки бесплатны.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:50

в УКРСОЦ-евском банкомате еще без комиссий можно снимать с карт пумба ?
demichh
 
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