Додано: Пон 30 лип, 2018 09:45

Искатель



у пумбы для каждого оператора есть зеркало кала



+38 044 290 7 290

+38 096 290 7 290

+38 050 290 7 290

+38 093 290 7 290



з.ы. вильный работает 24/7 ... ну бывают иногдла какие-то глюки особенно во время закрытия/открытия дня - но они недолгие .. это вам не алла с кривым/косым постернако-сбером

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