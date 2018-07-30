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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2116211721182119

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 755
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:22

Re: ПУМБ

Я отключил стационарный, ибо не нужен.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:10

Горох и Ко явно могут рыжику позавидовать:

https://www.epravda.com.ua/rus/news/201 ... n_get_more
Ratatui
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