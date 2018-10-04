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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 20:39

  IMPRINTER написав:
  kosux_roman написав:Один из самых плохиг банков в плане обслуживания

это давно известно.

скоро Альфа подтянется, чтобы не было отстающих, а все гбанки шли ровным строем.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 20:44

  ruvex написав:
  IMPRINTER написав:
  kosux_roman написав:Один из самых плохиг банков в плане обслуживания

это давно известно.

скоро Альфа подтянется, чтобы не было отстающих, а все гбанки шли ровным строем.


ну альфа да деградирует со страшной силой, но поддержка там нормальная.
у пумбы уровень клиентской поддержки не то что нулевой - ее просто нет в этом банке.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 21:41

  kosux_roman написав:Один из самых плохиг банков в плане обслуживания

это спорное утверждение. я обслуживаюсь в банке 10 лет, он конечно переживает не лучшие времена, но все свои основные функции выполняет...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 20:29

  Cler написав:
  kosux_roman написав:Один из самых плохиг банков в плане обслуживания

это спорное утверждение. я обслуживаюсь в банке 10 лет, он конечно переживает не лучшие времена, но все свои основные функции выполняет...


Аналогично. 10 лет физиком и 5 лет юриком.
Ratatui
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Убрали плату за смену ПИН по картам пишут тут?
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ПУМБ увеличивает ставки
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greenozon
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