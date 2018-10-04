скоро Альфа подтянется, чтобы не было отстающих, а все гбанки шли ровным строем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 вер, 2018 20:39
скоро Альфа подтянется, чтобы не было отстающих, а все гбанки шли ровным строем.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 28 вер, 2018 20:44
ну альфа да деградирует со страшной силой, но поддержка там нормальная.
у пумбы уровень клиентской поддержки не то что нулевой - ее просто нет в этом банке.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 21:41
это спорное утверждение. я обслуживаюсь в банке 10 лет, он конечно переживает не лучшие времена, но все свои основные функции выполняет...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Суб 29 вер, 2018 20:29
Додано: Сер 03 жов, 2018 15:21
Убрали плату за смену ПИН по картам пишут тут?
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:26
ПУМБ увеличивает ставки
+50грн !
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:52
Re: ПУМБ
Что с ПУМБ онлайном? Подвисает не реально! Логин,пароль еще как то пропускает,но сама страница не подгружается. У всех такая ситуация?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:38
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:38
Re: ПУМБ
Да, у меня тоже страница не загружается после логина.
т.е. это как минимум 1.5 часа уже такое.
странно что ПУМБа не реагирует
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