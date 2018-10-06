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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:02
иб так и не работает
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 06 жов, 2018 18:18
Re: ПУМБ
Не ожидал такого от ПУМБа. Вчера понадобились деньги,но так и не смог их с ИБ снять.
Пришлось обратиться к Алле.
ПУМБ будет ли обратная связь по вчерашней проблеме в работе ИБ?
Додано: Нед 07 жов, 2018 06:34
Re: ПУМБ
Хм... У меня всё работало.
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