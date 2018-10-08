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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:02

иб так и не работает :cry: :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 18:18

Re: ПУМБ

Не ожидал такого от ПУМБа. Вчера понадобились деньги,но так и не смог их с ИБ снять.
Пришлось обратиться к Алле.
ПУМБ будет ли обратная связь по вчерашней проблеме в работе ИБ?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 06:34

Re: ПУМБ

_PORT_UA написав:Не ожидал такого от ПУМБа. Вчера понадобились деньги,но так и не смог их с ИБ снять.
Пришлось обратиться к Алле.
ПУМБ будет ли обратная связь по вчерашней проблеме в работе ИБ?
Хм... У меня всё работало.

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:42

  Rodal написав:
  Andey написав:Да, у меня тоже страница не загружается после логина.
т.е. это как минимум 1.5 часа уже такое.
странно что ПУМБа не реагирует

Мобильная версия (Андроид)работает,только что переводил с зарплатного пластика на кредитку.

да, только это и спасло в пятницу. установил на время мобильную аппликуху iPumb на смартфон чтобы иметь доступ к деньгам.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 21:32

ПУМБ создал на основе Corezoid Витязя свое «цифровое ядро»
https://finclub.net/news/pumb-sozdal-na-osnove-corezoid-vityazya-svoe-tsifrovoe-yadro.html
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 21:37

  Вкладчик1234 написав:ПУМБ создал на основе Corezoid Витязя свое «цифровое ядро»
https://finclub.net/news/pumb-sozdal-na-osnove-corezoid-vityazya-svoe-tsifrovoe-yadro.html


Это я сегодня заметил. Еще месяц назад без всяких корезоидов снял деньги с свободного депозита на карточку и тут же делай с ними, что хочешь. А сегодня снял и делаю перевод. А в ответ: не хватает средств. И так их не хватало почти час :twisted: . А потом вдруг тех же средств резко стало хватать и еще остались. :mrgreen:
Ratatui
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