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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:02
иб так и не работает
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 06 жов, 2018 18:18
Re: ПУМБ
Не ожидал такого от ПУМБа. Вчера понадобились деньги,но так и не смог их с ИБ снять.
Пришлось обратиться к Алле.
ПУМБ будет ли обратная связь по вчерашней проблеме в работе ИБ?
Додано: Нед 07 жов, 2018 06:34
Re: ПУМБ
Хм... У меня всё работало.
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Свинорыл 80lvl
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:42
да, только это и спасло в пятницу. установил на время мобильную аппликуху iPumb на смартфон чтобы иметь доступ к деньгам.
Додано: Пон 08 жов, 2018 21:32
ПУМБ создал на основе Corezoid Витязя свое «цифровое ядро»
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Пон 08 жов, 2018 21:37
Это я сегодня заметил. Еще месяц назад без всяких корезоидов снял деньги с свободного депозита на карточку и тут же делай с ними, что хочешь. А сегодня снял и делаю перевод. А в ответ: не хватает средств. И так их не хватало почти час . А потом вдруг тех же средств резко стало хватать и еще остались.
Додано: Вів 09 жов, 2018 07:08
Вопрос по кредитке "Все Можу"
На сайте не нашел традиционной таблички с тарифами (наверно, плохо искал).
В общем описании говорится, что "снятие наличных без комиссии по всему миру". Это правда?
А плата за конвертацию берется, если за границей снимать?
И как потом идет погашение? Начисляется процент с момента снятия или идет в грейс?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 09 жов, 2018 07:25
Re: ПУМБ
Если вы о кредитке, то отдельной комиссии нет за конвертацию, курсы как и для остальных карт. Грейса, по-моему, нет, поэтому % с даты операции.
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