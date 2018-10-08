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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:03
Ratatui написав:
Это я сегодня заметил. Еще месяц назад без всяких корезоидов снял деньги с свободного депозита на карточку и тут же делай с ними, что хочешь. А сегодня снял и делаю перевод. А в ответ: не хватает средств. И так их не хватало почти час
. А потом вдруг тех же средств резко стало хватать и еще остались.
Не знаю, я лично вчера примерно в 10 утра снимал со свободного деньги (сумма большая), доступны стали секунд через 10. Снимал через тестовую аппликуху, если что
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nickvp
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:04
nickvp написав:
тестовую аппликуху
Шо за звір?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:10
Квесторе_поверніться написав: nickvp написав:
тестовую аппликуху
Шо за звір?
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vollena71
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:22
Квесторе_поверніться написав:
Від операції до кліринга скільки днів?
в 99% случаях - клиринг на сл. день если через чужие п2п-сервисы/банкоматы.
родной банкомат/родной п2п (если до 18:00) - день в день.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:25
cdj2 написав:Поправка. С даты клиринга.
На сколько я знаю, за предыдущие дни, с даты транзакции, тоже посчитает.
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qwe_ua
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:28
IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав:
Від операції до кліринга скільки днів?
в 99% случаях - клиринг на сл. день если через чужие п2п-сервисы/банкоматы.
родной банкомат/родной п2п (если до 18:00) - день в день.
І по операціях за кордоном Неньки України?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:29
qwe_ua написав:
cdj2 написав:Поправка. С даты клиринга.
На сколько я знаю, за предыдущие дни, с даты транзакции, тоже посчитает.
да именно так.
если успел погасить до дня клиринга (а списание у пумбы идет позже, чем день клиринг - на следующий, а то и через день бывает), то не посчитает ... если опоздал погасить до клиринга - то посчитает от для авторизации.
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IMPRINTER
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