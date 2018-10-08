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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2124212521262127

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:03

  Ratatui написав:
  Вкладчик1234 написав:ПУМБ создал на основе Corezoid Витязя свое «цифровое ядро»
https://finclub.net/news/pumb-sozdal-na-osnove-corezoid-vityazya-svoe-tsifrovoe-yadro.html


Это я сегодня заметил. Еще месяц назад без всяких корезоидов снял деньги с свободного депозита на карточку и тут же делай с ними, что хочешь. А сегодня снял и делаю перевод. А в ответ: не хватает средств. И так их не хватало почти час :twisted: . А потом вдруг тех же средств резко стало хватать и еще остались. :mrgreen:

Не знаю, я лично вчера примерно в 10 утра снимал со свободного деньги (сумма большая), доступны стали секунд через 10. Снимал через тестовую аппликуху, если что
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:04

Re: ПУМБ

  nickvp написав:тестовую аппликуху

Шо за звір?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:10

  Квесторе_поверніться написав:
  nickvp написав:тестовую аппликуху

Шо за звір?

Будьте серед перших - зустрічайте оновлену версію мобільного додатку
https://play.google.com/apps/testing/co ... droid.spot
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:22

  Квесторе_поверніться написав:Від операції до кліринга скільки днів?


в 99% случаях - клиринг на сл. день если через чужие п2п-сервисы/банкоматы.
родной банкомат/родной п2п (если до 18:00) - день в день.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:25

Re: ПУМБ

cdj2 написав:Поправка. С даты клиринга.

На сколько я знаю, за предыдущие дни, с даты транзакции, тоже посчитает.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:28

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Від операції до кліринга скільки днів?


в 99% случаях - клиринг на сл. день если через чужие п2п-сервисы/банкоматы.
родной банкомат/родной п2п (если до 18:00) - день в день.

І по операціях за кордоном Неньки України?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:29

  qwe_ua написав:
cdj2 написав:Поправка. С даты клиринга.

На сколько я знаю, за предыдущие дни, с даты транзакции, тоже посчитает.


да именно так.
если успел погасить до дня клиринга (а списание у пумбы идет позже, чем день клиринг - на следующий, а то и через день бывает), то не посчитает ... если опоздал погасить до клиринга - то посчитает от для авторизации.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:35

  Искатель написав:На сайте не нашел традиционной таблички с тарифами (наверно, плохо искал).

Тарифы на кредитки в ДКБО
Додаток №3 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:40

  IMPRINTER написав:
  qwe_ua написав:
cdj2 написав:Поправка. С даты клиринга.

На сколько я знаю, за предыдущие дни, с даты транзакции, тоже посчитает.


да именно так.
если успел погасить до дня клиринга (а списание у пумбы идет позже, чем день клиринг - на следующий, а то и через день бывает), то не посчитает ... если опоздал погасить до клиринга - то посчитает от для авторизации.

А если успел погасить, то посчитает комиссию как за свои 1,5%+5?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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