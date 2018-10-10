Это я сегодня заметил. Еще месяц назад без всяких корезоидов снял деньги с свободного депозита на карточку и тут же делай с ними, что хочешь. А сегодня снял и делаю перевод. А в ответ: не хватает средств. И так их не хватало почти час . А потом вдруг тех же средств резко стало хватать и еще остались.
Не знаю, я лично вчера примерно в 10 утра снимал со свободного деньги (сумма большая), доступны стали секунд через 10. Снимал через тестовую аппликуху, если что
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Квесторе_поверніться написав:Від операції до кліринга скільки днів?
в 99% случаях - клиринг на сл. день если через чужие п2п-сервисы/банкоматы. родной банкомат/родной п2п (если до 18:00) - день в день.
І по операціях за кордоном Неньки України?
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На сколько я знаю, за предыдущие дни, с даты транзакции, тоже посчитает.
да именно так. если успел погасить до дня клиринга (а списание у пумбы идет позже, чем день клиринг - на следующий, а то и через день бывает), то не посчитает ... если опоздал погасить до клиринга - то посчитает от для авторизации.
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На сколько я знаю, за предыдущие дни, с даты транзакции, тоже посчитает.
да именно так. если успел погасить до дня клиринга (а списание у пумбы идет позже, чем день клиринг - на следующий, а то и через день бывает), то не посчитает ... если опоздал погасить до клиринга - то посчитает от для авторизации.
А если успел погасить, то посчитает комиссию как за свои 1,5%+5?
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