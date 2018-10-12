П2П на вход сломался.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:46
Re: ПУМБ
П2П на вход сломался.
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Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 11 жов, 2018 22:21
Re: ПУМБ
Пумб-Пумб работает, третьей нет чтобы проверить
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:36
переводил с карты Райффайзенбанка - всё работало...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:27
PUMB огласите, когда будет переход со счетов 2625 на 2620 и будет ли вообще?
Некторые банки уже практически завершили этот процесс.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:24
а какие преимущества это даст?
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:53
Виконавши вказівку НБУ, банк незначно зменшує кількість приводів для невдоволення ним.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:57
а какие у НБУ могут быть претензии к счетам 2625?
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:05
Re: ПУМБ
PUMB, на счет слома П2П на вход - стукните там вашим прогерам, пусть в файл приходящий на ПОСТ с
И за шо там им деньги платят?..
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