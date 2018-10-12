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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2125212621272128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:46

Re: ПУМБ

П2П на вход сломался.

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:21

Re: ПУМБ

cdj2 написав:П2П на вход сломался.

Пумб-Пумб работает, третьей нет чтобы проверить
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:36

  cdj2 написав:П2П на вход сломался.

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переводил с карты Райффайзенбанка - всё работало...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:27

PUMB огласите, когда будет переход со счетов 2625 на 2620 и будет ли вообще?
Некторые банки уже практически завершили этот процесс.
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:24

  Wolfenstein написав:PUMB огласите, когда будет переход со счетов 2625 на 2620 и будет ли вообще?
Некторые банки уже практически завершили этот процесс.

а какие преимущества это даст?
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:53

  Тракторист написав:
  Wolfenstein написав:PUMB огласите, когда будет переход со счетов 2625 на 2620 и будет ли вообще?
Некторые банки уже практически завершили этот процесс.

а какие преимущества это даст?

Виконавши вказівку НБУ, банк незначно зменшує кількість приводів для невдоволення ним.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:57

  klug написав:
  Тракторист написав:
  Wolfenstein написав:PUMB огласите, когда будет переход со счетов 2625 на 2620 и будет ли вообще?
Некторые банки уже практически завершили этот процесс.

а какие преимущества это даст?

Виконавши вказівку НБУ, банк незначно зменшує кількість приводів для невдоволення ним.

а какие у НБУ могут быть претензии к счетам 2625?
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:05

Re: ПУМБ

PUMB, на счет слома П2П на вход - стукните там вашим прогерам, пусть в файл приходящий на ПОСТ с https://aacsw.3ds.verifiedbyvisa.com/aacs/pahandler добавят парную кавычку в параметре ALT тега IMG, что в 20-ой строке стоит. ( это как бы серьезно ).
И за шо там им деньги платят?.. :)
J0va
 
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