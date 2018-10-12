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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 23:17

  klug написав:
  Тракторист написав:а какие у НБУ могут быть претензии к счетам 2625?

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17 п.5.

это типа 151-я украинская реформа, которая никому не нужна, но многим испортит жизнь?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 01:38

  IMPRINTER написав:klug

А примат поменял 2625 на 2620?)

Ви за них не хвилюйтесь. Враховуючи їх криворукість, є шанс, що після цього ми взагалі можемо почати все з чистого аркуша. Тоді і номери рахунків можна буде правильні зробити, і трансакції миттєво ходитимуть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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