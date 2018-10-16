это типа 151-я украинская реформа, которая никому не нужна, но многим испортит жизнь?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Ви за них не хвилюйтесь. Враховуючи їх криворукість, є шанс, що після цього ми взагалі можемо почати все з чистого аркуша. Тоді і номери рахунків можна буде правильні зробити, і трансакції миттєво ходитимуть.