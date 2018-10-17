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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2126212721282129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 23:17

  klug написав:
  Тракторист написав:а какие у НБУ могут быть претензии к счетам 2625?

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17 п.5.

это типа 151-я украинская реформа, которая никому не нужна, но многим испортит жизнь?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 01:38

  IMPRINTER написав:klug

А примат поменял 2625 на 2620?)

Ви за них не хвилюйтесь. Враховуючи їх криворукість, є шанс, що після цього ми взагалі можемо почати все з чистого аркуша. Тоді і номери рахунків можна буде правильні зробити, і трансакції миттєво ходитимуть.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:29

Re: ПУМБ

cdj2 написав:П2П на вход сломался.

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Уже починили. Был сломан П2П с карт без 3DSECURE.

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:52

  cdj2 написав:
cdj2 написав:П2П на вход сломался.

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Уже починили. Был сломан П2П с карт без 3DSECURE.

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Брехня. З карт з 3DSecure також не поповнювалися.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:24

Re: ПУМБ

  IMPRINTER написав:А примат поменял 2625 на 2620?)

Там другая схема: номер счета = номер карты в сопровождении транзитника. И еще отдельно счета 2620, живущие сами по себе. )
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:02

Re: ПУМБ

Смотрю, что с каждым месяцем кэшбэк по пакету «Дбайлива» становится все жиже... Когда сегодня кинули на карточку 103 грн я слегка прозрел, т.к. веду подробно домашнюю бухгалтерию и достаточно точно понимаю сколько покупок было сделано в продуктовых магазинах. Видимо поэтому не спешат модернизировать онлайн выписку, чтобы в ней отображались МСС продавца в операции, а еще лучше сразу сумма кэшбэка, как это реализовано в Монобанке.
Blister
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:14

  Blister написав:Смотрю, что с каждым месяцем кэшбэк по пакету «Дбайлива» становится все жиже... Когда сегодня кинули на карточку 103 грн я слегка прозрел, т.к. веду подробно домашнюю бухгалтерию и достаточно точно понимаю сколько покупок было сделано в продуктовых магазинах. Видимо поэтому не спешат модернизировать онлайн выписку, чтобы в ней отображались МСС продавца в операции, а еще лучше сразу сумма кэшбэка, как это реализовано в Монобанке.


ну там же еще и риворц побочно, вы это учитываете в домашней бухгалтерии?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:40

Re: ПУМБ

Так и не дошло этим птицам с красной шапочкой, что аккаунт Gmail не всегда бывает @gmail.com....
Не видать мне беты.

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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:42

Re: ПУМБ

cdj2 написав:Так и не дошло этим птицам с красной шапочкой, что аккаунт Gmail не всегда бывает @gmail.com....
Не видать мне беты.

Ссылка была выше, ещё 9го числа
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