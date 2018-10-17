это типа 151-я украинская реформа, которая никому не нужна, но многим испортит жизнь?...
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Ви за них не хвилюйтесь. Враховуючи їх криворукість, є шанс, що після цього ми взагалі можемо почати все з чистого аркуша. Тоді і номери рахунків можна буде правильні зробити, і трансакції миттєво ходитимуть.
Смотрю, что с каждым месяцем кэшбэк по пакету «Дбайлива» становится все жиже... Когда сегодня кинули на карточку 103 грн я слегка прозрел, т.к. веду подробно домашнюю бухгалтерию и достаточно точно понимаю сколько покупок было сделано в продуктовых магазинах. Видимо поэтому не спешат модернизировать онлайн выписку, чтобы в ней отображались МСС продавца в операции, а еще лучше сразу сумма кэшбэка, как это реализовано в Монобанке.
Blister написав:Смотрю, что с каждым месяцем кэшбэк по пакету «Дбайлива» становится все жиже... Когда сегодня кинули на карточку 103 грн я слегка прозрел, т.к. веду подробно домашнюю бухгалтерию и достаточно точно понимаю сколько покупок было сделано в продуктовых магазинах. Видимо поэтому не спешат модернизировать онлайн выписку, чтобы в ней отображались МСС продавца в операции, а еще лучше сразу сумма кэшбэка, как это реализовано в Монобанке.
ну там же еще и риворц побочно, вы это учитываете в домашней бухгалтерии?
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