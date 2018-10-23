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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 00:09
IMPRINTER
Моня у меня не входит в домашнюю бухгалтерию
, а ПУМБ явно что-то химичит - набор магазинов постоянен, ежемесячные расходы плюс-минус мало меняются, а с каждым месяцем начисляют на 50-80 грн меньше по отношению к предыдущему. Не думаю, что магазины так резко стали менять MCC коды на не продуктовые в платежных терминалах.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 07:43
Яка є Пумб картка найкраща для розрахунку в інтернеті? Без комісій за обслуговування
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tarasum
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Додано: Пон 22 жов, 2018 08:57
tarasum
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:38
tarasum написав:
Яка є Пумб картка найкраща для розрахунку в інтернеті? Без комісій за обслуговування
откройте сберегательный депозит (от 100 грн., которые сможете на следующий день снять), к нему получите бесплатную неперсонифицированную карту мгновенного выпуска, с которой сможете платить в интернете. если планируете платежи только в украинских интернет-магазинах, то особой разницы будет это MC или Visa нет, но для зарубежных платежей с гривневой карты лучше брать MC у которой нет 1% за конвертацию...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:41
господа - у вас карты работают?
невозможно оплатить ничего в интернете
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:50
IMPRINTER
у меня получилось, карта с 3ds
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qwe_ua
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:51
qwe_ua написав:IMPRINTER
у меня получилось, карта с 3ds
спасибо.
заработало.
а то приходило зловешее смс
ВИДМОВА - ОБМЕЖЕНЕ ВЫКОРИСТАННЯ
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Додано: Вів 23 жов, 2018 20:24
IMPRINTER написав: qwe_ua написав:IMPRINTER
у меня получилось, карта с 3ds
спасибо.
заработало.
а то приходило зловешее смс
ВИДМОВА - ОБМЕЖЕНЕ ВЫКОРИСТАННЯ
Может опять девятки?Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Вів 23 жов, 2018 20:32
cdj2 написав: IMPRINTER написав: qwe_ua написав:IMPRINTER
у меня получилось, карта с 3ds
спасибо.
заработало.
а то приходило зловешее смс
ВИДМОВА - ОБМЕЖЕНЕ ВЫКОРИСТАННЯ
Может опять девятки?Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Когда девятки - в смс пишет "недостаточно средств"...
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korovas2
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