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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2128212921302131>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 00:09

IMPRINTER
Моня у меня не входит в домашнюю бухгалтерию :) , а ПУМБ явно что-то химичит - набор магазинов постоянен, ежемесячные расходы плюс-минус мало меняются, а с каждым месяцем начисляют на 50-80 грн меньше по отношению к предыдущему. Не думаю, что магазины так резко стали менять MCC коды на не продуктовые в платежных терминалах.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 07:43

Пумб

Яка є Пумб картка найкраща для розрахунку в інтернеті? Без комісій за обслуговування
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:57

tarasum
к депозиту :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:38

  tarasum написав:Яка є Пумб картка найкраща для розрахунку в інтернеті? Без комісій за обслуговування

откройте сберегательный депозит (от 100 грн., которые сможете на следующий день снять), к нему получите бесплатную неперсонифицированную карту мгновенного выпуска, с которой сможете платить в интернете. если планируете платежи только в украинских интернет-магазинах, то особой разницы будет это MC или Visa нет, но для зарубежных платежей с гривневой карты лучше брать MC у которой нет 1% за конвертацию...
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:41

господа - у вас карты работают?
невозможно оплатить ничего в интернете
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:50

IMPRINTER
у меня получилось, карта с 3ds
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:51

  qwe_ua написав:IMPRINTER
у меня получилось, карта с 3ds


спасибо.
заработало.
а то приходило зловешее смс
ВИДМОВА - ОБМЕЖЕНЕ ВЫКОРИСТАННЯ :shock:
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:24

Re: ПУМБ

IMPRINTER написав:
  qwe_ua написав:IMPRINTER
у меня получилось, карта с 3ds


спасибо.
заработало.
а то приходило зловешее смс
ВИДМОВА - ОБМЕЖЕНЕ ВЫКОРИСТАННЯ :shock:
Может опять девятки?

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:32

Re: ПУМБ

cdj2 написав:
IMPRINTER написав:
  qwe_ua написав:IMPRINTER
у меня получилось, карта с 3ds


спасибо.
заработало.
а то приходило зловешее смс
ВИДМОВА - ОБМЕЖЕНЕ ВЫКОРИСТАННЯ :shock:
Может опять девятки?

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Когда девятки - в смс пишет "недостаточно средств"...
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:38

Re: ПУМБ

где можно посмотреть тарифы по карте к депозиту? На сайте не нашел где их спрятали.
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