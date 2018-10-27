см. п.2.6. Тарифи за Пакетом послуг «Депозитний» (UAH, USD, EUR) -
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:48
см. п.2.6. Тарифи за Пакетом послуг «Депозитний» (UAH, USD, EUR) -
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:15
Re: ПУМБ
Спасибо за подсказку, а п2п перевод с нее без комиссии? В тарифах отдельно об этом не написано.
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:19
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:27
Re: ПУМБ
Тупая бета. При попытке зайти выдаёт техническую ошибку. Наверное Постернак делал.
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Свинорыл 80lvl
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:33
Re: ПУМБ
У меня зашла. Обновляли давно?
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