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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:48

  акет написав:где можно посмотреть тарифы по карте к депозиту? На сайте не нашел где их спрятали.

см. п.2.6. Тарифи за Пакетом послуг «Депозитний» (UAH, USD, EUR) - https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 4256689210
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:15

Re: ПУМБ

Спасибо за подсказку, а п2п перевод с нее без комиссии? В тарифах отдельно об этом не написано.
акет
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:19

  акет написав:Спасибо за подсказку, а п2п перевод с нее без комиссии? В тарифах отдельно об этом не написано.

списание бесплатно, перевод бесплатно бесплатным сервисом переводов (моно, тас2ю)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:27

Re: ПУМБ

Тупая бета. При попытке зайти выдаёт техническую ошибку. Наверное Постернак делал.

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Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:33

Re: ПУМБ

У меня зашла. Обновляли давно?
qwe_ua
 
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ПУМБ (21305)
28.10.2018 10:33
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