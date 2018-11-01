ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:48
акет написав:
где можно посмотреть тарифы по карте к депозиту? На сайте не нашел где их спрятали.
см. п.2.6. Тарифи за Пакетом послуг «Депозитний» (UAH, USD, EUR) -
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 4256689210
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:15
Спасибо за подсказку, а п2п перевод с нее без комиссии? В тарифах отдельно об этом не написано.
акет
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:19
акет написав:
Спасибо за подсказку, а п2п перевод с нее без комиссии? В тарифах отдельно об этом не написано.
списание бесплатно, перевод бесплатно бесплатным сервисом переводов (моно, тас2ю)
Bosstone
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Додано: Нед 28 жов, 2018 10:27
Тупая бета. При попытке зайти выдаёт техническую ошибку. Наверное Постернак делал.
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Свинорыл 80lvl
cdj2
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Додано: Нед 28 жов, 2018 10:33
У меня зашла. Обновляли давно?
qwe_ua
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Додано: Нед 28 жов, 2018 12:39
qwe_ua написав:У меня зашла. Обновляли давно?
Свежак
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Свинорыл 80lvl
cdj2
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:41
Зареєструвався щоби отримати бету. Пройшло три дні. Посилання досі немає. Чи ПУМБ не знає, що почта гуглакка і фінансовий імейл можуть бути різними?
Кочевник
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:53
Кочевник написав:
Зареєструвався щоби отримати бету. Пройшло три дні. Посилання досі немає. Чи ПУМБ не знає, що почта гуглакка і фінансовий імейл можуть бути різними?
Мне и с гугловской почтой приглашение шло больше недели
nickvp
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:41
Кочевник написав:
Зареєструвався щоби отримати бету. Пройшло три дні. Посилання досі немає. Чи ПУМБ не знає, що почта гуглакка і фінансовий імейл можуть бути різними?
viewtopic.php?p=4476345#p4476345
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:09
cdj2 написав: qwe_ua написав: cdj2 написав:Так и не дошло этим птицам с красной шапочкой, что аккаунт Gmail не всегда бывает @gmail.com.... Не видать мне беты.
Ссылка была выше, ещё 9го числа
Толку от неё, если ящик принимает только @gmail.com?
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Я реєструвався з поштою на @gmail, але досі нічого не прийшло.
А ось спам вже почав сипатися від ПУМБи.
Кочевник
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