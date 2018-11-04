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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:43

Re: ПУМБ

В сервисе PayHab исчезла из списка областей Николаевская обл, да и общий список областей, вроде бы, стал короче, сейчас вместе с Крымом 16 позиций для выбора.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:17

  акет написав:В сервисе PayHab исчезла из списка областей Николаевская обл, да и общий список областей, вроде бы, стал короче, сейчас вместе с Крымом 16 позиций для выбора.

Миколаївська зникла, а Крим на місці? :shock:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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