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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:43
Re: ПУМБ
В сервисе PayHab исчезла из списка областей Николаевская обл, да и общий список областей, вроде бы, стал короче, сейчас вместе с Крымом 16 позиций для выбора.
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:17
Миколаївська зникла, а Крим на місці?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:23
акет Приносим извинения за возможные технические неполадки. Коллеги занимаются решением этой проблемы.
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