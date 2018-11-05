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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:43

Re: ПУМБ

В сервисе PayHab исчезла из списка областей Николаевская обл, да и общий список областей, вроде бы, стал короче, сейчас вместе с Крымом 16 позиций для выбора.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:17

  акет написав:В сервисе PayHab исчезла из списка областей Николаевская обл, да и общий список областей, вроде бы, стал короче, сейчас вместе с Крымом 16 позиций для выбора.

Миколаївська зникла, а Крим на місці? :shock:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:23

акет Приносим извинения за возможные технические неполадки. Коллеги занимаются решением этой проблемы.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:44

PUMB

УВАГА! Змінюються номери рахунків за платіжними картками! Закрити
Шановний клієнте!
Дякуємо за співпрацю з банком «ПУМБ» та повідомляємо, що з 11 листопада 2018 року змінюються номери рахунків за наявними платіжними картками відповідно до нового порядку обліку рахунків Національного банку України.
Окремо звертаємо Вашу увагу, що погашення заборгованості за кредитними картками також буде здійснюватися на нові рахунки. Інші реквізити залишаються без змін.
Дізнатися новий номер рахунку та отримати актуальні платіжні реквізити можна з 11 листопада 2018 року в розділі «Деталі кредитної картки» (для кредитних карток) та в розділі «Реквізити» (для інших платіжних карток).

______________

скажите ... будет ли какое то переходное время, когда оба счета (новый 2620 и старый 2625) будут одновременно актуальны? если я отправлю перевод в субботу сэпом на 2625 - он зайдет в понедельник когда этот счет станет 2620 уже?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:47

Re: ПУМБ

IMPRINTER написав:скажите ... будет ли какое то переходное время, когда оба счета (новый 2620 и старый 2625) будут одновременно актуальны? если я отправлю перевод в субботу сэпом на 2625 - он зайдет в понедельник когда этот счет станет 2620 уже?

Вы верите, что кто-то рассчитывает на то, что с "понедельника" все начнут по новым работать? Да ещё год люди будут по старым перечислять.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:48

  qwe_ua написав:
IMPRINTER написав:скажите ... будет ли какое то переходное время, когда оба счета (новый 2620 и старый 2625) будут одновременно актуальны? если я отправлю перевод в субботу сэпом на 2625 - он зайдет в понедельник когда этот счет станет 2620 уже?

Вы верите, что кто-то рассчитывает на то, что с "понедельника" все начнут по новым работать? Да ещё год люди будут по старым перечислять.


ну я поэтому и уточняю ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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