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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:43
Re: ПУМБ
В сервисе PayHab исчезла из списка областей Николаевская обл, да и общий список областей, вроде бы, стал короче, сейчас вместе с Крымом 16 позиций для выбора.
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:17
Миколаївська зникла, а Крим на місці?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:23
акет Приносим извинения за возможные технические неполадки. Коллеги занимаются решением этой проблемы.
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:44
PUMB
УВАГА! Змінюються номери рахунків за платіжними картками! Закрити
Шановний клієнте!
Дякуємо за співпрацю з банком «ПУМБ» та повідомляємо, що з 11 листопада 2018 року змінюються номери рахунків за наявними платіжними картками відповідно до нового порядку обліку рахунків Національного банку України.
Окремо звертаємо Вашу увагу, що погашення заборгованості за кредитними картками також буде здійснюватися на нові рахунки. Інші реквізити залишаються без змін.
Дізнатися новий номер рахунку та отримати актуальні платіжні реквізити можна з 11 листопада 2018 року в розділі «Деталі кредитної картки» (для кредитних карток) та в розділі «Реквізити» (для інших платіжних карток).
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скажите ... будет ли какое то переходное время, когда оба счета (новый 2620 и старый 2625) будут одновременно актуальны? если я отправлю перевод в субботу сэпом на 2625 - он зайдет в понедельник когда этот счет станет 2620 уже?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 22:47
Re: ПУМБ
Вы верите, что кто-то рассчитывает на то, что с "понедельника" все начнут по новым работать? Да ещё год люди будут по старым перечислять.
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:48
ну я поэтому и уточняю ...
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